沙灘車亂象未改 花蓮輔導尋求雙贏

本報日前專題報導沙灘車遊憩活動因欠缺管理，亂象橫生，花蓮縣議員楊華美昨質詢時，要求縣府各局處依現行法規落實執法，不能全推中央無母法就漠視。縣長徐榛蔚說，行政院開會討論，限期交通部彙整完成沙灘車管理指引，縣府將配合中央執行，也會持續輔導，希望達到產業和地方共好。

楊華美去年5月議會定期會就提出質詢，8月組專案會議邀集中央、地方單位討論，點出沙灘車造成環境、噪音、空汙、遊客安全、破壞地形地貌，及可能破壞防風林和岸際生態等諸多問題，研商解方，但事隔數月，服務處人員4月下旬到三棧溪現勘，仍見到大批沙灘車穿過河床，部分遊客未戴安全帽的景象。

楊華美昨請觀光處長張志翔、農業處長陳淑雯、地政處長吳泰焜、建設處長鄧子榆、警察局長呂世明上台，逐一就揚塵、噪音，違法使用農地變基地、沙灘車汙水排進灌溉溝渠、違規進入河川行水區、違規行駛道路、網美打卡設施占用等問題，詢問是否落實執法。

陳淑雯及吳泰焜回覆，農地非農用已開罰7件並限期改善，持續追蹤；鄧子榆說已加強河川駐警巡查沙灘車行駛路線，若要設阻斷設施不易，正研究更積極方式。

楊華美強調，她絕不是反對沙灘車產業發展，但亂象叢生，危及在地居民生活權益和沙灘的公共性。監察院已主動調查，行政院上月也開各部會權責分工會議，責成主管機關交通部做出「沙灘車管理指引」，縣府作為地方主管機關，應該思考創造雙贏。

徐榛蔚答詢表示回到場域管理規定，明確畫定禁止沙灘車進入地區，相關禁止事項及具體罰則，等中央確定後，縣府相關局處會會配合中央執行。