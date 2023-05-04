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宜蘭跌破45萬人 專案小組催生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照片
受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照片

宜蘭縣人口數持續下降，去年首度跌破45萬人，至今尚未回到45萬關卡，且持續「生不如死」，議員昨憂心，人口繼續減少下去，恐影響議員席次；縣政府表示，去年是虎年、加上疫情不婚，造成生育率下降，今年應該會回穩。

宜蘭縣去年底人口數僅剩44萬9062人，2021年出生2820人、死亡4139人；2022年出生2378人、死亡4629人，光這2年，出生數就比死亡數少了3570人。

縣議會共34席議員，議員簡松樹昨表示，宜蘭人口數年年下滑，擔心人口數越少，影響勞動力及社會經濟成長，繼續減下去，或許日後連議員席次都要減1席。

民政處長吳志宏表示，去年因為是虎年，通常大家比較不喜歡在虎年生虎子，今年邁入兔年，統計1月至4月人口數已微幅回升，最新4月底人口數是44萬9620人，今年生育情況應該好轉。

簡松樹建議，明年邁入龍年，把握大家喜歡生龍子龍女的機會，縣府應該配合提出獎勵生育措施。

吳志宏表示，宜蘭2006年人口數46萬，17年來至今減少大約1萬多人，依照地方制度法規定，宜蘭總人口數40萬人以下，才會影響減少1席議員，依此幅度計算，近幾年應該不至於造成影響；縣府民政處、社會處、衛生局等單位成立專案小組，討論生養補助措施、友善職場、擴大生育補助等，希望減輕養兒育女壓力、鼓勵年輕人願意生小孩。

議員 宜蘭 生育補助

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