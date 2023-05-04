廁所糞水排蝴蝶谷 民眾：太惡心

近來有遊客帶孩子到台東縣延平鄉避暑勝地蝴蝶谷戲水時，發現竟有2座流動廁所的糞水直接排入溪流，嚇得連忙叫孩子上岸，玩水興致全消，直呼「太惡心了」；鄉公所秘書俞明峯解釋，2座流動廁所僅供蝴蝶谷防洪工程工人使用，使用量不大，應不會造成汙染，近期驗收後就會撤除。

圖／讀者提供 延平鄉蝴蝶谷是少數開車就能到達的溪谷秘境，也是縱谷地區夏天的避暑勝地，清澈見底的冰涼溪水，還可見小魚悠游，常讓遊客忍不住脫掉鞋子泡水清涼一下。

不過，近日有家長帶著小孩前往戲水時，赫然發現2座流動廁所的糞水竟然直接排入溪流，嚇得趕緊叫小朋友上岸，一想到竟然泡在「糞水」裡，直呼太惡心，也質疑主管機關便宜行事很離譜。

胡姓遊客說，骯髒的糞水直接流進清澈溪流，不知情的人可能在這裡戲水泡腳，甚至一不小心就喝到汙水；附近居民指出，下游還有部落居民取水使用，怎能直接將糞水排入水源區。

俞明峯說，這2座流動廁所近期驗收後就撤除，未來會規畫公廁，汙水會妥善處理。