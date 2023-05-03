台東新生兒今年再成長 兒少家庭福利館明年啟用

台東縣今年截至4月底新生兒數為465位，相較去年同期再增加24位，縣長饒慶鈴今天視察「台東市兒少家庭福利館」工程進度，預計明年5月完工啟用，可增加收托100人。

饒慶鈴說，台東去年新生兒出生數是全國唯一正成長縣市，今年截至4月底較去年同期增加24位新生兒，全縣目前托嬰中心9家，為增加托育能量，縣府再規畫兒家館等3處公設托嬰中心。

縣府建構友善育兒及福利社區化空間，爭取中央及自籌經費共8700多萬元新建「台東市兒少家庭福利館」，並於去年10月動工。饒慶鈴今天在社會處長陳淑蘭陪同下前往視察工程進度。

社會處表示，4層樓的兒少家庭福利館選在更生北路台東地區農會斜對面，基地面積995.43平方公尺，去年10月17日開工，目前工程進度14.52%，預計明年5月完工啟用。

社會處進一步說明，全館1樓為社會福利服務中心，包含實物銀行、家庭會談室、民眾洽公區等，採公設公營，2樓為托嬰中心空間，可收托約30名，3樓為托育資源中心及兒童發展中心。另4樓包含社區廚房結合多功能教室、多媒體教室、階梯型會議、團體教室等。