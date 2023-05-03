聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東新生兒今年再成長 兒少家庭福利館明年啟用
台東縣今年截至4月底新生兒數為465位，相較去年同期再增加24位，縣長饒慶鈴今天視察「台東市兒少家庭福利館」工程進度，預計明年5月完工啟用，可增加收托100人。
饒慶鈴說，台東去年新生兒出生數是全國唯一正成長縣市，今年截至4月底較去年同期增加24位新生兒，全縣目前托嬰中心9家，為增加托育能量，縣府再規畫兒家館等3處公設托嬰中心。
縣府建構友善育兒及福利社區化空間，爭取中央及自籌經費共8700多萬元新建「台東市兒少家庭福利館」，並於去年10月動工。饒慶鈴今天在社會處長陳淑蘭陪同下前往視察工程進度。
社會處表示，4層樓的兒少家庭福利館選在更生北路台東地區農會斜對面，基地面積995.43平方公尺，去年10月17日開工，目前工程進度14.52%，預計明年5月完工啟用。
社會處進一步說明，全館1樓為社會福利服務中心，包含實物銀行、家庭會談室、民眾洽公區等，採公設公營，2樓為托嬰中心空間，可收托約30名，3樓為托育資源中心及兒童發展中心。另4樓包含社區廚房結合多功能教室、多媒體教室、階梯型會議、團體教室等。
饒慶鈴強調，為幫家長減輕照顧負擔，縣府近年努力推動友善育兒政策，包括成為全台第一個公私托嬰中心月費一致的縣市、推動24小時兒科專門急診醫師制度、提供免費到宅育兒指導，並陸續新建及整建縣內13座兒童公園等，提供更完善多元的社會福利措施與服務。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言