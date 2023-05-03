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虎年不生、疫情不婚衝擊生育率 恐影響宜蘭縣議員席次？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照
受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照

宜蘭人口數持續下降，去年首度跌破45萬人，至今尚未回到45萬關卡。縣議員今天質詢時表示，人口繼續減少下去，恐影響議員席次；縣政府表示，去年是虎年、加上疫情不婚，造成生育率下降，今年應該會回穩。

宜蘭縣議會共34席議員，簡松樹議員今天質詢民政處表示，宜蘭人口數年年下滑，擔心人口數越少，影響勞動力及社會經濟成長，而且這樣繼續減下去，或許日後連縣議員席次都要減少1席。

去年底宜蘭縣人口數僅剩44萬9062人，分析發現宜蘭縣2021年出生2820人、死亡4139人；2022年出生2378人、死亡4629人，光這2年，出生數就比死亡數少了3570人。

縣府民政處長吳志宏表示，疫情造成宴客困難，有人把婚期延後，統計2020年結婚2291對，2021年結婚2179對，結婚新人變少、生育數也受影響；去年疫情趨緩，結婚略有回升至2338對。

吳志宏說，去年因為是虎年，通常大家比較不喜歡在虎年生虎子，今年邁入兔年，統計1月至4月人口數已微幅回升，最新4月底人口數是44萬9620人，今年生育情況應該好轉。

簡松樹建議縣政府，明年邁入龍年，把握大家喜歡生龍子龍女的機會，縣府應該配合提出獎勵生育措施。

吳志宏表示， 宜蘭2006年人口數46萬，17年來至今減少大約1萬多人，依照地方制度法規定，宜蘭總人口數40萬人以下，才會影響減少1席議員，依此幅度計算，近幾年應該不至於造成影響。

吳志宏說，縣府民政處、社會處、衛生局等單位成立專案小組，討論生養補助措施、友善職場、擴大生育補助等，希望減輕養兒育女壓力、鼓勵年輕人願意生小孩。

受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照
受到去年虎年及疫情影響，宜蘭生育率降低，人口數持續下滑跌破45萬人，縣議員擔心影響議員席次。本報資料照

宜蘭 議員 生育補助

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