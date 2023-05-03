影／沙灘車欠管理亂象橫生 花蓮議員要求落實執法

本報日前專題報導沙灘車遊憩活動因欠缺管理，亂象橫生，花蓮縣議員楊華美今天質詢時，也要求縣府各局處依現行法規落實執法，不能全推給中央無母法就漠視不管。縣長徐榛蔚說，中央近期會訂出相關辦法，縣府各局處將配合中央執行，也會持續輔導，希望達到產業和地方共好。

楊華美長期關注沙灘車造成的環境等議題，去年5月議會定期會就提出質詢，8月組專案會議邀集中央、地方單位討論，點出造成的環境、噪音、空汙、遊客安全、破壞地形地貌，及可能破壞防風林和岸際生態等諸多問題，研商解方，但事隔數月，服務處人員4月下旬到三棧溪現勘，仍見到大批沙灘車穿過河床，部分遊客未戴安全帽的景象。

今天縣議會質詢時，楊華美請觀光處長張志翔、農業處長陳淑雯、地政處長吳泰焜、建設處長鄧子榆、警察局長呂世明上台，逐一就揚塵、噪音，違法使用農地變基地、沙灘車汙水排進灌溉溝渠、違規進入河川行水區、違規行駛道路、網美打卡設施占用等問題，詢問是否落實執法。

陳淑雯及吳泰焜回覆，農地非農用已開罰7件並限期改善，持續追蹤；鄧子榆說已加強河川駐警巡查沙灘車行駛路線，若要設置阻斷設施不容易，正研究更積極方式。

楊華美強調，她絕對不是反對沙灘車產業發展，但亂象叢生，危及在地居民生活權益和沙灘的公共性。監察院已主動調查，行政院上個月也召開各部會權責分工會議，責成主管機關交通部做出「沙灘車管理指引」，花蓮縣政府作為地方主管機關，應該思考創造雙贏。

她指出，府內相關局處其實有相對應的法規，沙灘車違法行駛道路就有道路交通管理處罰條例可罰，但是否落實執法？另一方面，若認為目前法規、注意事項無法妥善管理，地方政府可以主動反映現況與困難，積極與中央合作，畫出活動範圍，並討論訂定自治條例，規範業者自律，而不是任由違規事實在眼前卻不處理。