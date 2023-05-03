海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線 送限量版袖套

國立海洋科技博物館「潮境方舟1號」今年5月12日復航，除延續「潮境航線」外，增闢「象鼻岩新航線」，可以從觀景窗一覽水下珊瑚及魚群，並近距離的觀察象鼻岩等海蝕洞、海蝕崖地形。

為配合母親節5月13至5月14日，只要預約搭乘潮境方舟1號的媽媽，都可獲贈海科館限量製作的海洋生物防曬袖套，數量有限要及早預約航次。

海科館長陳素芬說，方舟1號去年6月啟航，展開海洋相關研究與海灣守護的任務，也同時結合知海與環境教育，提供民眾搭乘與體驗學習機會，透過船底玻璃視窗可直擊海面，並能於海水清澈度佳時有機會觀察到海灣內的生態環境。

海科館研究典藏組組主任施彤煒表示，復航曾闢「象鼻岩新航線」，除了可以透過方舟1號的觀景窗一覽水下珊瑚及魚群外，更可以近距離的觀察象鼻岩等海蝕洞、海蝕崖地形等，且有專人導覽。