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海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線 送限量版袖套

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「潮境方舟1號」今年5月12日復航，除延續「潮境航線」外，增闢「象鼻岩新航線」，可以從觀景窗一覽水下珊瑚及魚群，並近距離的觀察象鼻岩等海蝕洞、海蝕崖地形。

為配合母親節5月13至5月14日，只要預約搭乘潮境方舟1號的媽媽，都可獲贈海科館限量製作的海洋生物防曬袖套，數量有限要及早預約航次。

海科館長陳素芬說，方舟1號去年6月啟航，展開海洋相關研究與海灣守護的任務，也同時結合知海與環境教育，提供民眾搭乘與體驗學習機會，透過船底玻璃視窗可直擊海面，並能於海水清澈度佳時有機會觀察到海灣內的生態環境。

海科館研究典藏組組主任施彤煒表示，復航曾闢「象鼻岩新航線」，除了可以透過方舟1號的觀景窗一覽水下珊瑚及魚群外，更可以近距離的觀察象鼻岩等海蝕洞、海蝕崖地形等，且有專人導覽。

另針對學校團體也開設有「望海巷海灣探索課程」，結合最熱門的潮境方舟1號航程與潮境智能海洋館參觀，讓學生們從海上到館內，可以完整建立對於海洋保育區的概念，也能夠豐富海洋生態相關知識。相關活動與報名可參海科館活動官https://reurl.cc/xlqd7L

海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
海科館「潮境方舟1號」復航增象鼻岩航線，送限量版袖套。圖／海科館提供
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象鼻岩 海科館

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