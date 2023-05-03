快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

基隆亂丟垃圾罰2400元 檢舉獎金提高到實領960元

中央社／ 基隆3日電

基隆市府3月起將亂丟垃圾罰鍰提高至新台幣2400元，今天宣布亂丟垃圾檢舉獎金從30%調高至50%，只要檢舉成功開罰2400元，每件可實拿960元，同一檢舉人同年度最高30萬元。

基隆市政府發言人余治明今天在記者會表示，市府依據廢棄物清理法訂定獎勵辦法，民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，經查證屬實並處1200元以上罰鍰處分確定者，發給實收罰鍰金額50%獎金。

余治明說，市府從3月1日起已提高亂丟垃圾罰則，從原本最低開罰1200元，提高至2400元，現在又提高檢舉獎勵金至罰款的50%，此外，為保護檢舉人不受到他人脅迫或報復，檢舉過程絕對保密，如果有任何人因懷恨檢舉而致生事端，市府一定會追訴到底。

基隆市政府環保局長馬仲豪表示，採證影片及擷取的照片須有違規日期、時間，且擷取的手部丟棄廢棄物動作照片須明顯，例如，汽車駕駛須將手伸出車外，車牌也要清楚；若是機車駕駛人違規時未於車輛上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，並在距違規日期15天內將相關資料送達環保局。

馬仲豪說，只要檢舉成功開罰2400元，扣除稅金後，檢舉人每件可實拿960元，但避免為了獎金浮濫檢舉，環保局受理同一檢舉人，在同一年度檢舉案件最高為250件，依規定核發累計獎金最高以30萬元為限。

廢棄物 基隆

延伸閱讀

影／亂丟垃圾獎勵金提高到罰鍰的50% 基隆鼓勵民眾勇檢舉

影／基隆民眾報瓦斯外洩 警消衝到場 原來是化糞池沼氣太臭

基市府：基隆捷運恐再延2年 民國123年通車

飆車噪音擾民 議員要市府向飆車族宣戰

相關新聞

寵物犬未牽繩、狗便不清理 花蓮吉安鄉公所擬裁罰

近年愈來愈多人養寵物，卻沒有繫好牽繩，或是狗便不清理。花蓮吉安鄉公所常接獲相關投訴，將研擬裁罰及配套方案。提醒若未依規定...

影／亂丟垃圾獎勵金提高到罰鍰的50% 基隆鼓勵民眾勇檢舉

基隆市政府3月起提高亂丟垃圾罰鍰，從原本最低1200元提高至2400元，今天再宣布民眾檢舉獎勵金從30提高到50%，鼓勵...

影／工程流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客：想吐了！

台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。鄉公所澄...

防猴電網補助 花蓮爭取納入竹筍

台灣獼猴把花蓮山上竹筍與箭筍吃光，但中央計畫未將這種作物列防猴電網補助，無法申請，花蓮縣府農業處請鄉鎮公所調查損害情況，...

基捷綜規審查 謝國樑：盼改線留火車站

交通部鐵道局昨邀新北、基隆市府參加基隆捷運綜合規畫期末報告審查會議，基隆市長謝國樑說，市府堅持基隆火車站不可廢，建議第2...

火箭場土地卡關 台東:等中央解套

美國國防產業代表團前天拜訪苗栗晉陞太空公司，晉陞提到2019年建設台東南田火箭發射場，因土地及相關法規，至今仍在等待政策...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦