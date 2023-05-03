基隆亂丟垃圾罰2400元 檢舉獎金提高到實領960元

基隆市府3月起將亂丟垃圾罰鍰提高至新台幣2400元，今天宣布亂丟垃圾檢舉獎金從30%調高至50%，只要檢舉成功開罰2400元，每件可實拿960元，同一檢舉人同年度最高30萬元。

基隆市政府發言人余治明今天在記者會表示，市府依據廢棄物清理法訂定獎勵辦法，民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，經查證屬實並處1200元以上罰鍰處分確定者，發給實收罰鍰金額50%獎金。

余治明說，市府從3月1日起已提高亂丟垃圾罰則，從原本最低開罰1200元，提高至2400元，現在又提高檢舉獎勵金至罰款的50%，此外，為保護檢舉人不受到他人脅迫或報復，檢舉過程絕對保密，如果有任何人因懷恨檢舉而致生事端，市府一定會追訴到底。

基隆市政府環保局長馬仲豪表示，採證影片及擷取的照片須有違規日期、時間，且擷取的手部丟棄廢棄物動作照片須明顯，例如，汽車駕駛須將手伸出車外，車牌也要清楚；若是機車駕駛人違規時未於車輛上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，並在距違規日期15天內將相關資料送達環保局。

馬仲豪說，只要檢舉成功開罰2400元，扣除稅金後，檢舉人每件可實拿960元，但避免為了獎金浮濫檢舉，環保局受理同一檢舉人，在同一年度檢舉案件最高為250件，依規定核發累計獎金最高以30萬元為限。