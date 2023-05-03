寵物犬未牽繩、狗便不清理 花蓮吉安鄉公所擬裁罰
近年愈來愈多人養寵物，卻沒有繫好牽繩，或是狗便不清理。花蓮吉安鄉公所常接獲相關投訴，將研擬裁罰及配套方案。提醒若未依規定完成寵物登記，或出入公共場所未由7歲以上民眾牽繩看管，可處3000元至1萬5000元罰鍰，呼籲飼主善盡寵物照護責任。
吉安鄉長游淑貞表示，近日收到關於家犬與浪犬的相關投訴，包含家犬未繫繩在社區自主出入、大街小巷常有狗便無人清理、浪犬任意追吠行人導致車禍，或被犬隻咬傷，以及民眾隨意餵食流浪犬或棄養寵物等問題。
「愛牠就不該放棄牠」游淑貞指出，飼主不應隨意棄養犬貓，動物所有人或管理人在外時，應備有清理動物排泄物的器具；邀請鄉親擔任生活糾察隊，見飼主未清理寵物排泄物時，隨時舉證共管以維護潔淨家園。
至於流浪犬管理，鄉公所依農委會現行改善流浪犬處理措施，配合誘捕後送往花蓮縣狗貓躍動園區絕育、施打疫苗等，希望能藉此減少流浪犬繁殖。
吉安鄉公所提醒民眾，花蓮縣動植物防疫所即日起至12月10日止，提供設籍或飼養地點在花蓮的飼主犬貓絕育輔助申請，如經費用完將提前截止，若有其他犬貓絕育補助申請等問題，可致電03-8227431，鄉公所農業課另有公立寵物登記站，可免費替犬隻施打晶片登記。
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