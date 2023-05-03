影／亂丟垃圾獎勵金提高到罰鍰的50% 基隆鼓勵民眾勇檢舉

基隆市政府3月起提高亂丟垃圾罰鍰，從原本最低1200元提高至2400元，今天再宣布民眾檢舉獎勵金從30提高到50%，鼓勵民眾勇於檢舉。但為避免檢舉達人濫用檢舉，限定同一檢舉人一年度最高檢舉250件、最高金額30萬元。

市府發言人余治明表示，市府依據廢棄物清理法訂定獎勵辦法，民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，經查證屬實並處1200元以上罰鍰處分確定者，將發給實收罰鍰金額50%獎金。基隆市政府自3月1日起已提高亂丟垃圾罰則，從原本最低開罰1200元提高至2400元，現在又提高檢舉獎勵金，希望能有效降低隨意亂丟垃圾的行為，並鼓勵民眾勇於檢舉。

余治明說，市容整潔對在地民眾相當重要，且市區街道的乾淨程度，也能讓旅客留下好的城市印象，打造基隆成為乾淨家園刻不容緩。為保護檢舉民眾不受到他人脅迫或報復，檢舉的過程絕對保密，如果有任何人因懷恨檢舉而致生事端，一定會針對此行為追訴到底。

環保局長馬仲豪指出，違規樣態以亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾包等汙染環境行為最多，民眾都可提供影片及照片檢舉。

如何才能檢舉成功？馬仲豪說，技巧為採證影片及擷取的照片須有違規日期、時間，且擷取的手部丟棄廢棄物的動作照片須明顯，例如汽車駕駛須將手伸出車外，車牌也需清楚；若違規行為人是機車駕駛人，其違規行為時未於車輛上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，並在距違規日期15天內將相關資料送達環保局。

但為避免為了獎金而浮濫檢舉，環保局受理同一檢舉人在同一年度檢舉案件最高250件、最高金額以30萬元為限。馬仲豪說，提高檢舉獎金是為鼓勵民眾一起維護環境品質，最重要是呼籲民眾守法，共同打造「乾淨家園」。