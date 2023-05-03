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花蓮玉里西瓜採收期 波麗士展開4個月陸空護瓜

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮縣玉里鎮種植的西瓜進入採收季，秀姑巒溪沿岸種植面積約191公頃，為防止瓜農辛苦結晶遭竊，玉里警分局自5月起展開為期4個月「護瓜專案」，今年還加入空拍機輔助。

花蓮縣警察局玉里分局為保護農民血汗財產，轄區觀音、春日、大禹、三民派出所均啟動綿密巡邏，針對秀姑巒溪畔瓜田區，跨所聯合編組增加班次不定時以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式加強巡守。

相關聯外道路及193縣道、台9線主要幹線採員警重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小；另外，玉里分局還採「空中巡邏隊」方式，由空拍機輔助，與瓜農連鎖護瓜。

玉里分局長林俊廷表示，各派出所與瓜農均建立綿密情報聯絡網，瓜農隨時掌握動態，如發現有任何可疑人車異狀，立刻向警察機關通報；派出所員警執行各項勤務時也向瓜農宣導防竊「撇步」，建議瓜農在園區各出入口和必經之處裝設監視器。

警方呼籲民眾，如有發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，儘速通知當地派出所或撥打110報案，警方會在第一時間趕往查證，警民合作聯手護瓜。

空拍機 花蓮 警察

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