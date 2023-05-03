施工臨時廁所糞水直入蝴蝶谷 延平鄉公所道歉

台東戲水消暑去處延平鄉蝴蝶谷，近日因施工設置臨時廁所，糞水卻直接排入溪流，民眾看了作噁。延平鄉公所對民眾感到不適道歉，工程驗收後會儘快遷移。

蝴蝶谷位於台東縱谷延平鄉山腰下，溪水清澈冰冷，宛如冷泉，夏天是許多台東人戲水消暑去處。

這幾天氣溫升高，有民眾前往消暑，發現蝴蝶谷正進行防治工程，溪旁設置2個臨時廁所，糞水直接排到溪流內，民眾將此情況PO上網，網友紛紛留言作噁。

延平鄉公所秘書俞明峯今天接受媒體聯訪表示，這2個流動廁所是為了給施工的工人使用，平常使用量不大，可能是有遊客誤以為是公共廁所，才會造成髒污情況，對於觀感不佳向大家致歉，近期工程驗收完成後，會盡速遷移流動廁所，未來會歸化新的公廁，絕不會將污水排入蝴蝶谷內。