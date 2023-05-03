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花蓮光復鄉箭筍受災 現金救助受理至11日止

中央社／ 花蓮縣3日電

受2、3月降雨量偏低影響，花蓮光復鄉部分箭筍園區有筍澤褐化、生育不良、出筍率低等受災，農委會公告光復鄉箭竹筍為天然災害現金救助地區，每公頃救助4萬1000元，即日起申請，受理至11日止。

花蓮縣農業處發布訊息表示，受災農友可自即日起至5月11日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，光復鄉受損「箭竹筍」救助額度每公頃為新台幣4萬1000元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地的鄉鎮公所辦理。

救助對象應符合農業天然災害救助辦法規定的農民，也就是實際從事農作生產的自然人；申報項目損失率達20%以上者，若未達20%者不予救助；且是長期作的農產品，於同曆年救助以一次為限。

花蓮縣政府提醒，符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，各公所留意轄區時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致的損害，儘速通報縣府。

花蓮 農民 雨量

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