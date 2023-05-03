台東長濱漁港變砂港漁民盼改建 縣府申請大型疏濬

台東縣長濱漁港每年東北季風吹起就開始淤沙，阻礙漁民出海捕魚，這種現象每年不斷上演，漁民希望能改建漁港。台東縣政府表示，已向漁業署緊急申請大型疏濬計畫通過。

台東長濱漁港位於東海岸最北端，只要東北季風吹起，或颱風季節，大量的砂石就會漂進漁港，漁船出入的河道變成沙丘，漁船苦不堪言。縣府每隔一段時間就會找人來抽砂，但是抽了前砂，後砂又進來，砂石越抽越多；漁港內堆滿了砂石。

去年到今年的東北季風季節，剛好遇到農曆潤二月，東北季風季節拉長，已經5月了漁港還是淤沙嚴重，每天仍有3輛怪手不停的疏濬。

穆姓漁民說，今年出港的天數用手指頭都算得出來，希望台東縣政府改建漁港，一勞永逸。

台東縣農業處長許家豪今天接受中央社記者訪問表示，今年因潤二月，東北季風期間，吹北風的時間比較長，到現在還是有北風陸續下來，造成近岸流將漁港北邊的砂石帶到港區造成淤塞。

許家豪說，已向漁業署緊急申請大型疏濬計畫，也通過審核，會加快辦理招標。

另外，政府獎勵休漁政策已經放寬，漁民一年出海作業90天在港休漁120天，會提供新台幣2萬多元獎勵金，因淤沙無法出港的時間可以納入獎勵休漁，縣政府會協助漁民認證。

不過高姓漁民表示，自願休漁獎勵，一年2萬元，對漁民來說還是無法補貼家庭開銷，要另外打工，希望政府能修建漁港，解決年年淤砂的問題。