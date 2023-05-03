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花蓮「咖啡果小蠹」入侵 縣府籲留意並協助防治

中央社／ 花蓮縣3日電

隨著喝咖啡人口增加，花蓮咖啡產業相當夯，縣府農業處統計全縣種植咖啡面積近80公頃；近來發現「咖啡果小蠹」入侵造成危害，呼籲農友觀察田區加強管理，縣府也將協助防治。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮向中央社記者表示，「咖啡果小蠹」已成為全世界咖啡產區最嚴重害蟲之一。為保障縣內咖啡產業永續發展，呼籲農友務必注意加強對「咖啡果小蠹」防範，適時通報所屬輔導單位，目前可採用誘捕器進行誘殺。

周黃得榮指出，「咖啡果小蠹」主要危害咖啡屬作物，雌蟲在果實上產卵，孵化出幼蟲會進入果實中為害，易造成咖啡果實變色、萎縮、感染後腐敗、採收後生豆品質不佳等，進而影響咖啡產量及品質。

「咖啡果小蠹」是非常不容易防治的害蟲，牠躲藏在咖啡果實內，卵、幼蟲及蛹，甚至雄蟲都不離開咖啡果實，只有雌蟲才會離開咖啡果實，然後至新鮮果實上取食產卵。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，近來縣內咖啡園內發現有「咖啡果小蠹」入侵，經農友反映後，縣府相當重視，近期將會與輔導單位合作，協助農友誘捕防治；後續也將函文建議中央，建立「咖啡果小蠹」監測標準。

陳淑雯提醒農友，一旦發現「咖啡果小蠹」蹤跡，立即通報所屬輔導單位（農會、公所、合作社），可即時瞭解疫病蟲害危害程度與範圍，並尋求專業協助以做防範控制。防治技術如有疑問，可洽行政院農業委員會茶業改良場台東分場。

咖啡 花蓮 台東

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