快訊

請辭專欄「天下雜誌」總編求聯絡 黃子佼：窗口建議我改臉書發文

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／工程流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客：想吐了！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公用流動廁所的糞水直接排入溪流裡，不知情的人可能就在這裡戲水泡腳，甚至一不小心就把水喝下去。圖／讀者提供
公用流動廁所的糞水直接排入溪流裡，不知情的人可能就在這裡戲水泡腳，甚至一不小心就把水喝下去。圖／讀者提供

台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。鄉公所澄清非公用流動廁所，是防洪工程人員使用，驗收完即撤除。

公所秘書俞明峯表示，這2座流動廁所不是公廁，是蝴蝶谷防洪工程，提供給工人使用的，使用量不大，應不會造成溪水汙染，近期驗收完後就撤除。未來規畫新公廁，絕不將汙水排入蝴蝶谷內。

延平鄉蝴蝶谷，是少數開車就能到達的溪谷秘境，也是縱谷地區夏天的避暑勝地；清澈見底的冰涼溪水，還可看見有小魚悠游，顯見優質環境未受汙染，讓人忍不住想脫掉鞋子，下水清涼一下。

不過，近日有家長帶著小孩前往戲水時，赫然發現公用流動廁所的糞水，竟然直接排入溪流裡，嚇得他趕緊叫小朋友上岸，想到剛剛泡在糞水裡直呼太噁心，也痛批有關單位便宜行事作為很離譜。

「想到若有人喝溪水的畫面就想吐！」胡姓民眾說，骯髒的糞水直接流進清澈溪水，不知情的人可能就在這裡戲水泡腳，甚至一不小心就把水喝下去。另附近居民說，怎能直接將糞水排入水源區，下面還有部落居民在使用呢。

台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。圖／讀者提供
台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。圖／讀者提供

蝴蝶 公廁

延伸閱讀

鄭文燦宣布：桃園航空城加發20％特別補償金

宜蘭陽明交大附醫二期擴建計畫 建造執照已核准招標中

影／鄭文燦視察桃機三航廈工程 重申將以航線公平分配

台水汰換設備工程 苗栗公館300多戶3、4日各停水10小時

相關新聞

影／工程流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客：想吐了！

台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。鄉公所澄...

防猴電網補助 花蓮爭取納入竹筍

台灣獼猴把花蓮山上竹筍與箭筍吃光，但中央計畫未將這種作物列防猴電網補助，無法申請，花蓮縣府農業處請鄉鎮公所調查損害情況，...

基捷綜規審查 謝國樑：盼改線留火車站

交通部鐵道局昨邀新北、基隆市府參加基隆捷運綜合規畫期末報告審查會議，基隆市長謝國樑說，市府堅持基隆火車站不可廢，建議第2...

火箭場土地卡關 台東:等中央解套

美國國防產業代表團前天拜訪苗栗晉陞太空公司，晉陞提到2019年建設台東南田火箭發射場，因土地及相關法規，至今仍在等待政策...

遊艇、賞鯨船分道 龜山島海域設浮標

宜蘭縣府去年在龜山島附近設立公告，畫出距岸邊200公尺的小型遊艇與泳客活動範圍，區分載泳客的遊艇與賞鯨船航行水域。但一年...

委外經營…基隆要塞司令部變文創地 9月開放

基隆市定古蹟「基隆要塞司令部」今年2月簽約委外經營，迄今仍未開放參觀。文化局表示，目前業者正在裝修，預定9月開放，提供策...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦