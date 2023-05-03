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影／工程流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客：想吐了！
台東延平鄉避暑秘境「蝴蝶谷」，近日民眾戲水時發現公用流動廁所的糞水排入溪流，玩水興致瞬間打消，直呼「太噁心了」。鄉公所澄清非公用流動廁所，是防洪工程人員使用，驗收完即撤除。
公所秘書俞明峯表示，這2座流動廁所不是公廁，是蝴蝶谷防洪工程，提供給工人使用的，使用量不大，應不會造成溪水汙染，近期驗收完後就撤除。未來規畫新公廁，絕不將汙水排入蝴蝶谷內。
延平鄉蝴蝶谷，是少數開車就能到達的溪谷秘境，也是縱谷地區夏天的避暑勝地；清澈見底的冰涼溪水，還可看見有小魚悠游，顯見優質環境未受汙染，讓人忍不住想脫掉鞋子，下水清涼一下。
不過，近日有家長帶著小孩前往戲水時，赫然發現公用流動廁所的糞水，竟然直接排入溪流裡，嚇得他趕緊叫小朋友上岸，想到剛剛泡在糞水裡直呼太噁心，也痛批有關單位便宜行事作為很離譜。
「想到若有人喝溪水的畫面就想吐！」胡姓民眾說，骯髒的糞水直接流進清澈溪水，不知情的人可能就在這裡戲水泡腳，甚至一不小心就把水喝下去。另附近居民說，怎能直接將糞水排入水源區，下面還有部落居民在使用呢。
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