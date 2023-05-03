聽新聞
test
0:00 / 0:00
火箭場土地卡關 台東:等中央解套
美國國防產業代表團前天拜訪苗栗晉陞太空公司，晉陞提到2019年建設台東南田火箭發射場，因土地及相關法規，至今仍在等待政策支持。台東縣府表示，南田發射場土地問題未結案，何時能解套要視中央法令而定。
縣府地政處長沈碧恕說，目前中央認可的火箭發射場址是科研用途的官學合作，對民間公司尚未明訂相關法令，晉陞之前在南田設置的發射場，土地問題尚未結案，縣府也在等待中央法令到位後，才能協助民間公司。
晉陞前天接待美國國防產業代表團時，提到目前仍處於無法在國內發射困境，台東南田火箭發射場在等待政策支持，不排除將發射場域捐給國家，作為未來產學共用及專用的火箭發射埸，加速推進台灣太空火箭發展。
晉陞2019年6月在台東南田村興建火箭發射場，2020年2月13日試射失敗後，後續因土地及相關法規未解決，致使發射卡關。中央2020年6月完成「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，選在屏東縣旭海村牡丹灣段國有地作為火箭發射場，僅限於科研用途。
縣議員蔡玉玲說，縣府應協助有意發展太空產業的民間企業，做好相關配套。南田部落林姓村民說，發展火箭產業對部落利多於弊，多數居民樂見其成。
據了解，晉陞公司偏好台東南田，是考量東邊就是太平洋，是一大優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言