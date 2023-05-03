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遊艇、賞鯨船分道 龜山島海域設浮標
宜蘭縣府去年在龜山島附近設立公告，畫出距岸邊200公尺的小型遊艇與泳客活動範圍，區分載泳客的遊艇與賞鯨船航行水域。但一年來發現肉眼難以判定200公尺距離，縣府擬增設浮球和浮標。
工旅處表示，龜山島周邊海域是當地重點觀光區域，水域遊憩活動及賞鯨船、遊艇等船隻航道常有重疊，賞鯨船噸位較大，航行帶來的尾浪較強會波及較小遊艇，甚至從遊艇下水從事水域遊憩活動的遊客，也容易發生意外，去年10月已在岸邊設公告，畫定距岸200公尺、視漲退潮加減30公尺範圍內，為水域遊憩活動區域。
縣府參考小琉球設置保麗龍浮球案例，向海洋委員會申請「龜山島周邊海域提升水域遊憩活動安全工作計畫」50萬元補助款，購置大型浮球等浮標，預計7月起陸續設置於龜山島周邊海域。
工旅處表示，浮標直徑約為100公分，目標明顯，且設置閃光燈，船隻夜間也能夠清楚辨識；賞鯨業者與遊艇業者也樂觀其成，有了浮標後既能避免互相干擾，也不會誤闖非規定海域受罰。
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