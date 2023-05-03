委外經營 基隆要塞司令部變文創地 9月開放

基隆市定古蹟「基隆要塞司令部」今年2月簽約委外經營，迄今仍未開放參觀。文化局表示，目前業者正在裝修，預定9月開放，提供策展、體驗、餐飲等服務，並利用戶外空間辦市集。

基隆要塞司令部位在中正區祥豐街，原為1896年日軍設立的「基隆要塞指揮所」，1903改制基隆要塞司令部，是日治時期北台灣最高軍事指揮中心。廳舍1928年開工興建，隔年4月完工；市府2004年指定為歷史建築，2年後指定為古蹟。

前市長林右昌任內推動沙灣歷史文化園區，促成要塞司令部從海巡署辦公廳舍變身文化場址和觀光休閒據點，規畫委外營運。

文化局長江亭玫表示，今年2月與業者簽約，契約規定營運業者在司令部正式對外營運前，須負責裝修，施工期間暫不開放，以策安全。業者提出的投資執行計畫中，要塞司令部未來將規畫主題策展、文創展售、軍事體驗、藝文活動及複合式餐飲等服務，也會利用戶外空間開辦市集。期待司令部以嶄新面貌呈現，吸引更多民眾欣賞基隆文化之美，帶來商機跟就業機會。