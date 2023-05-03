基捷綜規審查 謝國樑：盼改線留火車站

交通部鐵道局昨邀新北、基隆市府參加基隆捷運綜合規畫期末報告審查會議，基隆市長謝國樑說，市府堅持基隆火車站不可廢，建議第2階段在八堵站轉彎接麥金路，同時保留基捷和台鐵。

鐵道局昨舉行「基隆南港間通勤軌道（基捷）建設計畫」綜規期末報告審查會議，會中，謝國樑提及基市府在財務上需要更寬鬆的期限，盼5月底、6月初能拜會交通部長王國材，希望今年內可以定案。王國材說，方案還在討論，會盡速回覆。

謝國樑說，基隆捷運第2階段（八堵到基隆）規畫因與台鐵難共存，有人建議改從八堵站轉彎接麥金路，再找路廊進入市區較適合，這樣既可保住基隆火車站，又多一條增加運量的新路線。立委蔡適應提出，基捷第2階段可由市府規畫，考量市府要談定第1階段財務已勞心勞力，加上兩階段規畫要有一致性，應比照第1階段，仍由鐵道局規畫。

謝國樑表示，基捷第2階段原規畫從台鐵的軌道沿線進基隆市區，牽扯到與台鐵的競合。興建捷運同時留住台鐵幾乎不可行，除非把三坑兩旁民宅拆光，否則只能2選1。有人提出兼顧方案，他認為比較適合。

目前交通部規畫基捷2032年完工，交通處長王圳宏說，綜規報告若今年報行政院核定，才能辦理都市計畫變更，加上用地取得時間，最快要4年才能開始施工，整體工期進度應再推遲2年，2034年才能完工。

蔡適應表示，基隆市府若真心支持捷運，此時就可展開相關工作，而非拖延，否則承辦的新北會非常困擾。

新北捷運局回應，基捷計畫由鐵道局主政規畫，若由新北興建，將依照最終核定規畫期程推動。