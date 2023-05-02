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花蓮卓溪台灣黑熊受困陷阱 左前肢壞死截肢擇期野放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
一隻台灣黑熊左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱，導致第4指嚴重壞死截指，好在黑熊健康狀況良好，將擇期野放。圖／花蓮林管處提供
一隻台灣黑熊左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱，導致第4指嚴重壞死截指，好在黑熊健康狀況良好，將擇期野放。圖／花蓮林管處提供

林務局花蓮林管處今天接獲國立屏東科技大學教授黃美秀轉告，有民眾通報卓溪鄉有黑熊受困陷阱。隨即組成黑熊救援小組到場救援，在卓溪部落一處海拔僅365公尺的私有油茶樹園中，發現一隻約2歲左右的公熊，左前掌誤觸套索壞死，只能截指，幸虧健康狀況良好，經治療後林管處將擇期野放。

據通報人黃先生表示，昨天晚間巡視茶園時，聽到動物低吼聲，發現是台灣黑熊，於是通報給教授黃美秀。花蓮林管處獲報後即依據林務局台灣野生動物救援網作業程序，第一時間啟動黑熊救援。

獸醫師以吹箭麻醉後初步檢查，發現黑熊是2歲左右成年公熊，體重為58公斤，左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱，導致第4指嚴重壞死，經野獸醫師現場緊急施行截指手術，以避免感染，好在黑熊健康狀況良好，僅輕微脫水。

因仍需觀察傷口復原情形，花蓮林管處協調台東林管處協助，將送東部救傷中心，由野灣野生動物保育協會照養1個月，期間由花蓮林管處針對野放地點與部落溝通及說明，將擇期野放。

花蓮林管處長黃群策表示，因擔心有人蓄意獵捕黑熊，取下的套索已完整送交保七總隊第九大隊偵辦。近年林務局推動換發改良式獵具，鼓勵有需求的農民或獵人到林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。

林管處呼籲，若發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報，協助救援，就不會被究責。

花蓮縣卓溪鄉有黑熊受困陷阱，花蓮林管處與各單位前往救援，發現公熊左前掌誤觸套索壞死，只能截指。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣卓溪鄉有黑熊受困陷阱，花蓮林管處與各單位前往救援，發現公熊左前掌誤觸套索壞死，只能截指。圖／花蓮林管處提供

台灣黑熊 花蓮 獸醫師

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