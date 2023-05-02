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游錫堃出席新書發表會 盼外界了解民主先賢貢獻

中央社／ 宜蘭縣2日電
游錫堃新書「台灣民主蘭城尋蹤」發表，介紹出身宜蘭的民主志士如蔣渭水等人。聯合報系記者陳敬丰／攝影
游錫堃新書「台灣民主蘭城尋蹤」發表，介紹出身宜蘭的民主志士如蔣渭水等人。聯合報系記者陳敬丰／攝影

立法院長游錫堃今天以「台灣民主蘭城尋蹤」新書編著者身分，於宜蘭出席發表會。他說，此書呈現追尋民主源流、重建宜蘭精神、推動舊城振興，盼外界了解民主先賢的貢獻。

游錫堃近來利用公餘，協助財團法人仰山文教基金會出版「台灣民主蘭城尋蹤」新書，並在今天回到宜蘭故鄉，出席新書發表會。

游錫堃受訪時說，1921年一群台灣民主志士前往日本東京請願設置議會，史稱「台灣議會設置請願運動」，之後由石煥長與蔣渭水成立「台灣議會期成同盟會」，1923年1月16日向台北北警署報備，是台灣史上第一次的政治結社。

他指出，但當時報備並未獲准，因此蔣渭水等人轉而向日本東京早稻田警察署報備獲准，但遭台灣總督府迫害，1923年底起開始遭搜索、逮捕、拘禁、判刑等共達99人，史稱「治警事件」。

他說，今年是「治警事件」100週年，之後自1923至1986的63年間，先賢們犧牲自由與生命代價，歷經6次政治結社運動，奠定台灣民主根基，才有今日的民主成果。

游錫堃說，這本新書分享台灣民主百年追求歷程及相關重大結社事件，也共同了解被譽為「蘭城民主四傑」的宜蘭先賢石煥長、蔣渭水、蔣渭川、郭雨新等人，對於台灣政治思想啟蒙傳承，還有對台灣民主的影響，並深入探討宜蘭清朝進士楊士芳、「抗日三猛」之一簡大獅及仰山書院存在的關聯，並帶領讀者認識宜蘭各先賢的故居地，緬懷這些先賢對於台灣民主的奮鬥。

宜蘭 游錫堃 蔣渭水

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