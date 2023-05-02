花蓮民代批美崙山步道損壞被忽視 縣府承諾會改善

花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，經費約9萬元，但經過7、8個月，共22張公文書往返，至今仍未有改善，縣議員張美慧今天質詢，質疑縣府漠視民意。縣府民政處表示，已清除步道青苔，承諾持續改善，以系統性處理。

花蓮縣議會今天召開第20屆第1次定期大會縣政總質詢，民進黨籍縣議員張美慧表示，去年8、9月接連接獲2起陳情案，都在市區美崙山，一個是停車場出入口的安全設置，一個是人行坡道濕滑問題需要改善。

張美慧指出，縣府主管單位會勘後，第一時間回覆經費不足，後估價2案改善經費約9萬元，便以議員的小型工程建議款請縣府改善。但這兩個案子歷經7、8個月，至今共有22張公文往返，縣府都沒有執行，真的是毫無效率。

張美慧說，今天質詢民政處長明良臻，他依然回答不出來改善的期程，非常漠視、不尊重民意，「花蓮縣府為民服務的核心價值是什麼？」幸福城市淪為空談。

明良臻答詢表示，接獲許多議員與民眾針對美崙山的建議，先前已安排高壓清洗機清除步道的青苔，避免民眾行走濕滑跌倒，周邊環境陸續持續改善，會進行系統性處理。