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花蓮民代批美崙山步道損壞被忽視 縣府承諾會改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨籍縣議員張美慧表示，美崙山停車場出入口的安全、人行坡道濕滑問題需要改善，但縣府漠視民意。記者王思慧／攝影
民進黨籍縣議員張美慧表示，美崙山停車場出入口的安全、人行坡道濕滑問題需要改善，但縣府漠視民意。記者王思慧／攝影

花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，經費約9萬元，但經過7、8個月，共22張公文書往返，至今仍未有改善，縣議員張美慧今天質詢，質疑縣府漠視民意。縣府民政處表示，已清除步道青苔，承諾持續改善，以系統性處理。

花蓮縣議會今天召開第20屆第1次定期大會縣政總質詢，民進黨籍縣議員張美慧表示，去年8、9月接連接獲2起陳情案，都在市區美崙山，一個是停車場出入口的安全設置，一個是人行坡道濕滑問題需要改善。

張美慧指出，縣府主管單位會勘後，第一時間回覆經費不足，後估價2案改善經費約9萬元，便以議員的小型工程建議款請縣府改善。但這兩個案子歷經7、8個月，至今共有22張公文往返，縣府都沒有執行，真的是毫無效率。

張美慧說，今天質詢民政處長明良臻，他依然回答不出來改善的期程，非常漠視、不尊重民意，「花蓮縣府為民服務的核心價值是什麼？」幸福城市淪為空談。

明良臻答詢表示，接獲許多議員與民眾針對美崙山的建議，先前已安排高壓清洗機清除步道的青苔，避免民眾行走濕滑跌倒，周邊環境陸續持續改善，會進行系統性處理。

花蓮縣政府將議員小型工程款的科目命明為「議員地方仕紳建議款」，每位議員一年有600萬元額度。根據花蓮議會「2022年議員建議案執行比例一覽表」，上屆議員排名倒數第一的是張美慧，核定金額只有276萬元，執行率46.1％。

花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，至今未獲改善。圖／花蓮縣議員張美慧服務處提供
花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，至今未獲改善。圖／花蓮縣議員張美慧服務處提供
民進黨籍縣議員張美慧指出，美崙山步道與停車場路面改善歷經7、8個月，至今共有22張公文往返，縣府都沒有執行，真的是毫無效率。記者王思慧／攝影
民進黨籍縣議員張美慧指出，美崙山步道與停車場路面改善歷經7、8個月，至今共有22張公文往返，縣府都沒有執行，真的是毫無效率。記者王思慧／攝影
花蓮縣府民政處長明良臻承諾持續改善美崙山環境。記者王思慧／攝影
花蓮縣府民政處長明良臻承諾持續改善美崙山環境。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，至今未獲改善。圖／花蓮縣議員張美慧服務處提供
花蓮市美崙山步道、停車場入口路面損壞，至今未獲改善。圖／花蓮縣議員張美慧服務處提供

議員 張美慧 花蓮

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