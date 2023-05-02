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基捷第2階段規劃 謝國樑表態改走麥金路進市區保住火車站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運第2階段（八堵到基隆）改從八堵站轉個彎接麥金路，再找個路廊進入市區比較適合。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運第2階段（八堵到基隆）改從八堵站轉個彎接麥金路，再找個路廊進入市區比較適合。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運第2階段（八堵到基隆）規畫因與台鐵難共存，改從八堵站轉個彎接麥金路，再找個路廊進入市區比較適合，這樣既不用跟鐵路2選1，保住基隆火車站，又多一條增加運量的新路線。

交通部鐵道局召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告審查會議，謝國樑在會中說，立委蔡適應提出基捷第2階段可由市府規畫，考量市府要談定第1階段財務，已經相當勞心勞力，加上兩階段規畫要有一致性，所以應該比照第1階段由鐵道局規畫。

謝國樑表示，基捷第2階段原來規畫從台鐵的軌道沿線，直接進基隆市區、進火車站，牽扯到與台鐵的競合問題。興建捷運同時留住台鐵幾乎不可行，除非把三坑兩旁民宅拆光，要不然就只能2選1。他認為基隆火車站不可以廢除，市府的立場也是如此。

有人提出基捷第2階段可以從八堵站稍微轉個彎，往麥金路行駛，再找一個路廊進入市區。謝國樑說，他認為這樣比較適合，可以多一條有運量的新路線。鐵路、捷運分流，協助安樂區麥金路一帶民眾通勤，目前搭乘9026、1815國道客運的通勤族，也能多一個選擇。

基捷第2階段如果走麥金路，並在長庚醫院附近轉安樂路進入市區，會面臨拆除民宅的問題。謝國樑說，市府還沒有跟鐵道局討論新路線規畫，外界可以不用先定論要拆民宅，因為路廊要從麥金路哪一個節點進入基隆市區，又要連接哪一路段還有待討論，這部分需要專業人研究規畫。

基隆捷運 謝國樑 台鐵

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