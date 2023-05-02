台東知本金針花開 推踏青及創意菜色

金針花有東方「母親花」之稱，搶在母親節前天山農場金針花已開，不僅可踏青還可品嘗創意料理。尤其知本地區新品種「金針菜台東7號」，食用口感鮮甜有「陽光金針」之稱。

位於台東縣卑南鄉知本溫泉山上的天山農場金針花近期已逐漸綻放，澄黃色花海迎風搖曳迎接母親節到來。農糧署東區分署今天在農場召開記者會，除邀請民眾踏青，也介紹創意料理。

東區分署表示，有東方「母親花」之稱的金針花（萱草），古時遊子出門遠行前，會在母親所居之處種植萱草以表達孝心，希望母親欣賞萱草使心靈有所寄託，減輕母親對遊子思念；而金針英文名daylily則是day（ 日）與Lily（百合）合體字，所以又名「一日百合」。

東區分署表示，台東知本地區種植的「金針菜台東7號」，為台東區農業改良場民國101年6月命名的新品種，顏色橙黃鮮豔、耐保存，花蕾適合無硫加工，無論鮮炒或煮湯，都能輕易料理出色香味俱全的安全美食，食用口感鮮甜，乾製品更帶有暖暖陽光的香味，因而有「陽光金針」之稱，且產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾及避開颱風豪雨等天然災害問題。

東區分署新聞稿表示，知本種植的金針，花期在5月初開始盛大開放，遇上5月母親節十分應景，邀請民眾一同徜徉滿園金針花海中，將美景盡收眼底，感受大自然的洗滌來趟「農村忘憂」體驗之旅。

另外，金針花營養價值高，適合與各種料理搭配使用。金針鮮蕾可直接炒食、裹粉酥炸；乾金針則是佛跳牆、金針香菇雞湯、金針排骨湯等傳統佳餚的重要食材，賞花之餘也別忘了品嚐美味的金針料理。

東區分署呼籲消費者，應於信譽良好零售通路或賣場，選購包裝營養標示完整，並貼有「農產品產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台灣農產品生產追溯」條碼產品，保障食用安全。