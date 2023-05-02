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基市府：基隆捷運恐再延2年 民國123年通車

中央社／ 基隆2日電

交通部鐵道局今天召開基隆捷運綜合規劃期末報告審查會議，基隆市政府交通處長王圳宏說，基隆捷運推估應至少推遲2年，民國123年通車才合理。

王圳宏向中央社記者表示，「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃期末報告中提到都市計畫變更預定明年中旬完成，但與目前實際情況不符，綜規報告若在今年報請行政院核定，之後才能開始辦理都市計畫變更，預估需要2年時間，土地變更後，預計2年內完成土地徵收，才能開始進場施工。

王圳宏說，都市計畫變更若延後2年，後續期程都會跟著延2年，交通部推估基隆捷運最快在民國121年通車，恐將延至123年，基隆市府已編列新台幣800萬元追加預算，希望能在年底委由新北市政府開始辦理都市計畫變更。

謝國樑上午前往交通部鐵道局，出席基隆捷運綜合規劃期末報告審查會議，會後回到基隆市府舉行記者會表示，感覺綜合規劃到了收尾階段，基市府要投入建設，勢必要瞭解包括負擔總額和付款年限等，中央過去提到基隆負擔53億元，市府針對可能經過的路廊須徵收房屋等仔細估算，今天提出基市府約負擔61億元。

謝國樑說，希望在月底、6月初拜會交通部長王國材，針對基捷談定基市府還款週期和財務負擔，如果能定案，市府就能繼續推動下去，這也是市民、朝野黨團樂見，市府會繼續努力。

至於基捷第2階段八堵到基隆市區，謝國樑說，有人提到第2階段從八堵站稍微轉彎往麥金路行駛，再找路廊進入市區，他認為比較適合，因為有助解決安樂區民眾通勤問題，若路線能更有彈性且分流，就不是鐵路、捷運，2選1，而是2者分流供民眾選擇。

他表示，第2階段若走原有台鐵路廊，基隆要同時留住台鐵和捷運是不可行，才有第2條路線的想像，但此構想目前尚未與鐵道局討論，究竟要從麥金路何處節點進入市區、連接的路段等議題，還是要交給專業討論。

基隆捷運 交通部長 都市計畫

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