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攤商占用七星潭停車場 花蓮縣府將建旅服中心納入商業街

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府觀光處將在七星潭風景區賞星廣場旁邊，興建旅服中心，服務旅客。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處將在七星潭風景區賞星廣場旁邊，興建旅服中心，服務旅客。記者王思慧／攝影

花蓮縣新城鄉七星潭風景區是著名觀光景點，卻有攤販違規占用停車場擺攤。花蓮縣政府觀光處將在賞星廣場旁土地興建旅服中心，規畫將有商業一條街、天文望遠鏡教室等，可解決遊客用餐需求，又避免攤商隨意占用，現在仍於期中報告階段，今年底前會完成報告，向中央爭取建置經費。

花蓮縣議會今天召開第20屆第1次定期大會縣政總質詢，國民黨籍縣議員邱光明要求七星潭應有服務旅客的地方。觀光處長張志翔回應，在七星潭大橋北上下橋後右邊，有2.4公頃的國有地，將在該處建蓋旅客服務中心，未來成為海岸線廊道的一環。

張志翔進一步說明，在七星潭風景區賞星廣場旁邊1133-2地號，面積有2.4公頃，現在是一般農業區國土保安用地，縣府向國產署申請撥用，這塊地將改成遊憩用地，以新建旅服中心。除了旅客服務功能，會有商店販賣區、還有具賞星功能天文望遠鏡教室等。案子正在設計規畫中，今年會完成設計報告，再向觀光局或花東基金爭取建置經費。

張志翔說，根據發展觀光條例規定，風景區禁止攤販設攤，現在必須有市集的申請才能擺攤，盼旅服中心蓋好後，有商業街吸引優良廠商，讓遊客有吃又有得玩。

依據觀光處初步的規畫，旅服中心預建地為三角形，是1棟地上1樓建物，高度為4.2公尺，周邊停車場可停12輛遊覽車、99輛汽車、445輛機車等，樓地板面積約190坪。

花蓮縣政府觀光處將在七星潭賞星廣場旁土地興建旅服中心。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣政府觀光處將在七星潭賞星廣場旁土地興建旅服中心。圖／花蓮縣府觀光處提供
七星潭風景區有攤販違規占用停車場擺攤，影響觀感。記者王思慧／攝影
七星潭風景區有攤販違規占用停車場擺攤，影響觀感。記者王思慧／攝影
國民黨籍縣議員邱光明要求縣府，七星潭應有服務旅客的地方。記者王思慧／攝影
國民黨籍縣議員邱光明要求縣府，七星潭應有服務旅客的地方。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處將在七星潭風景區賞星廣場旁邊1133-2地號，新建旅服中心。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處將在七星潭風景區賞星廣場旁邊1133-2地號，新建旅服中心。記者王思慧／攝影

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