龜山島周邊海域將設浮標 避免賞鯨船與遊艇航道重疊

宜蘭縣政府去年在龜山島附近設立公告，畫出距岸邊200公尺左右的小型遊艇與泳客活動範圍，區分出搭載泳客的遊艇與噸位較大的賞鯨船航行區域；由於200公尺較難用肉眼判定，縣府擬增設浮球和浮標等，盼讓業者與遊客更明確了解活動範圍。

縣府工旅處表示，龜山島周邊海域是當地重點觀光區域，賞鯨船、遊艇、觀光漁船等船隻航道常有重疊，賞鯨船噸位較大，航行帶來的尾浪較強，波及較小的遊艇甚至從遊艇下水的泳客時，容易造成意外，去年10月已在岸邊設立公告，畫定距岸200公尺、視漲退潮加減30公尺的範圍內，為泳客活動區域。

縣府今年向海洋委員會申請「龜山島周邊海域提升水域遊憩活動安全工作計畫」50萬元補助款，購置大型浮球等浮標，預計7月開始陸續設置於龜山島周邊海域，讓過往船隻與泳客更清楚辨識「距岸200加減30公尺」的範圍，周邊是遊艇類航行區域，賞鯨船則須開到更遠的海域。

工旅處指出，去年公告泳客活動範圍時，一併規定罰則，一般非營利船隻或泳客進入規定外區域，可裁罰1到5萬元，營利性質的業者則可裁罰5萬到20萬元，連續違規得連續裁罰，東北角風管處、海巡、岸巡單位也會協助蒐證。

計畫期間為7到12月，浮標設置的工作會在期間內陸續施作，計畫結束後浮標也會繼續守護海岸，相關維護經費由縣府先行支付，後續視使用狀況，決定是否向中央申請補助。