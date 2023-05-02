基隆要塞司令部變身文化場址 內部裝修中 開放再等等
基隆市定古蹟「基隆要塞司令部」委外經營，業者正在裝修，暫不開放參觀。文化局今天表示，依照契約將在9月營運，如果裝修順利，也可能提早開放，提供策展、體驗、餐飲等服務，並利用戶外空間辦理市集活動。
基隆要塞司令部位在中正區祥豐街，原為1896年日軍設立的「基隆要塞指揮所」，1903改制基隆要塞司令部，是日據時期北台灣最高軍事指揮中心。要塞司令部廳舍1928年開工興建，隔年4月完工。基市府2004年指定為歷史建築，2年後改指定為古蹟。
基隆前市長林右昌任內推動沙灣歷史文化園區，促成要塞司令部從海巡署辦公廳舍變身文化場址和觀光休閒據點，並規畫委外營運。
文化局考量要塞司令部歷史文化地位，希望結合民間創意讓古蹟活化，成為結合軍事及歷史事件等元素的教育展示場館，並導入餐飲輕食等服務，營造文化空間更多元的服務。
文化局長江亭玫表示，要塞司令部去年委外營運，因受新冠肺炎疫情影響，潛在投資人觀望，公告招商並不順利，後依促參法相關規定完成甄選作業，今年2月與業者簽約。契約規定營運業者在司令部正式對外營運前，須自行辦理裝修作業，施工期間暫不開放，維護施工人員和民眾安全。
江亭玫說，業者提出的投資執行計畫，要塞司令部未來將規劃主題策展、文創展售、軍事體驗、藝文活動及複合式餐飲等服務，也會利用戶外空間開辦市集。期待司令部以嶄新面貌呈現，吸引更多民眾欣賞基隆文化之美，並帶來商機跟就業機會。
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