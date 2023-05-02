台東縣府請客！全國模範媽媽來這賞金針花免門票還送禮

台東縣政府邀請今年度全國各縣市模範母親，到台東知本天山農場賞花，模範母親只要出示相關文件、邀請函、感謝狀或照片，本人即可享門票免費優惠，縣長饒慶鈴也準備溫馨小禮，向偉大的媽媽表達敬意。

一般金針花開花期是8、9月，知本天山農場種的新品種「台東七號」金針，每年5、6月開花，近期已開花3成，預定本月中旬滿開，台東縣府為推廣台東特色金針花，結合知本天山農場，邀請全國模範媽媽賞花，即日起至6月2日推出「模範媽媽免費賞金針花」活動。

模範母親到台東天山農場，只要擇一出示今年模範母親相關文件(正本或影本皆可)，如各縣市政府或鄉鎮市區公所的公文、邀請函、感謝狀、受表揚的照片等，即享有本人門票免費優惠，縣府亦為賞花模範母親們提供溫馨禮品乙份。