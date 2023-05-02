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基隆-南港9026公車兩線分流 1周內試辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左三）和公路總局長陳文瑞（右三）會商9026線國道客運分流方案，決定先試辦上路。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左三）和公路總局長陳文瑞（右三）會商9026線國道客運分流方案，決定先試辦上路。記者邱瑞杰／攝影

基隆大武崙往來台北南港的9026線國道客運，上班時段後段站牌一位難求，交通總局同意分A、B線，開放第2家業者營運，但年底才能上路。基隆市長謝國樑和公路總局長陳文瑞昨天會商後，決定一周內試辦。

9026線公車每天平均4千人搭乘，公路總局4月7日審議通過開放第2家客運業者經營，上班交通尖峰時段分成大武崙線（A線）、長庚醫院線（B線）行駛。

A線從大武崙和萬里交界處出發載客，經武嶺街口提早駛上國3前往南港，節省通勤時間。B線從忠聯倉儲站載客，經長庚醫院上國1再接國3開往南港，減少客滿上不了車的窘境。

陳文瑞昨拜會謝國樑，討論9026改善方案。市府交通處長王圳宏簡報，依照作業期程，公路總局若在5月中旬公告第2家業者加入，預計6月底審議，加上籌辦6個月，年底才能上路。謝、陳會商後，決定先試辦。

謝國樑說，9026分流方案如果試辦，有助於確定這個政策能否幫助乘客，免得花了很多時間推動，等到年底執行時沒辦法克服。

公路總局表示，公告後會趕快找第2家業者上路營運，目前已有客運業者協助行駛9026，可試辦分流。

謝國樑也和陳文瑞談到1573線國道客運7日1日改由新業者營運，希望無縫接軌；市府另爭取公總更多補助，將市公車換成電動公車。

謝國樑 國道客運 公車

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