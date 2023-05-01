藝術陪伴孩童 待用課程協會出書紀錄點滴

台灣待用課程協會自2015年起，用藝術課程陪伴孩童成長，協會將2600多堂課程的過程，出版「藝術陪伴」，今天選在花蓮首間合作的北濱國小發表，分享8年來的心路歷程。

協會邀請各領域的藝術家，包括畫家、陶器藝術家、插花老師、攝影家、舞蹈家與音樂家等，深入偏鄉國小與育幼院，帶領、陪伴孩童創作，增加孩子接觸藝術的機會，並將大家創作的作品開展給大眾觀賞，培養孩童的自信心。

台灣待用課程協會共同創辦人陳欣婷表示，偏鄉與弱勢孩童平時較難接觸藝術，藉由8年、2612堂課程，以藝術媒材、創作及生命能量支持且陪伴孩童們，盼能啟發潛藏的天份，踏上自己的創作旅程。

花蓮45度角畫家金根鴻，年輕時因車禍全身癱瘓，只有脖子與手腕可動，在待用課程協會老師陪伴下，用嘴巴咬著畫筆創作，不僅舉辦多場畫展義賣，也當起老師教導學生繪畫。

藝術家陳墨田說，雖然自己創作多年，已是老手，不過每次看到孩子們的繪畫，總是能感受到純粹的美好，「好像有一股野性」，總是深感震撼，自己也是與孩童們學習。