聽新聞
test
0:00 / 0:00
基市衛生局長交接 張賢政返鄉任職、杜雅惠轉任市府參議
基隆市新任衛生局長張賢政今天宣誓就職，他說，過去3年防疫期間，各項衛政業務並未懈怠。中央流行疫情指揮中心解編，也是再出發的契機，基隆醫療衛生或人口老化的挑戰，都是未來團隊要面對的課題。
基隆市長謝國樑今天主持衛生局新、卸任局長交接儀式，原局長杜雅惠在衛生局歷任科長、秘書、副局長，今年初接任局長，卸任後轉任市府參議。
謝國樑期許返鄉的張賢政上任後，帶領團隊繼續發揮專業。他說，基隆醫療品質仍有努力與進步的空間，希望能讓急重症的長輩、孩童到一般病人，都能獲得更妥適治療。市府關心兒童醫療與早療領域，每月定期召開專案會議，相關醫療政策，未來將提出具體布局。
張賢政分享他的碩士論文，就是以基隆推動闔家歡健檢為分析對象，接任局長後將落實謝國樑的指示，重視醫療品質做到全面性照護，推動兒童專責醫師制度，並與各局處合作，做好長期照顧並提升品質，落實食安管理及社會安全網。
市府介紹張賢政學經歷為台大公共衛生學院預防醫學研究所碩士，曾任台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師，羅東博愛醫院家庭醫學科主治醫師、科主任及社區醫學部主任，並曾擔任台灣安寧緩和醫學學會理事、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長等職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言