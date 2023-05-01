基市衛生局長交接 張賢政返鄉任職、杜雅惠轉任市府參議

基隆市新任衛生局長張賢政今天宣誓就職，他說，過去3年防疫期間，各項衛政業務並未懈怠。中央流行疫情指揮中心解編，也是再出發的契機，基隆醫療衛生或人口老化的挑戰，都是未來團隊要面對的課題。

基隆市長謝國樑今天主持衛生局新、卸任局長交接儀式，原局長杜雅惠在衛生局歷任科長、秘書、副局長，今年初接任局長，卸任後轉任市府參議。

謝國樑期許返鄉的張賢政上任後，帶領團隊繼續發揮專業。他說，基隆醫療品質仍有努力與進步的空間，希望能讓急重症的長輩、孩童到一般病人，都能獲得更妥適治療。市府關心兒童醫療與早療領域，每月定期召開專案會議，相關醫療政策，未來將提出具體布局。

張賢政分享他的碩士論文，就是以基隆推動闔家歡健檢為分析對象，接任局長後將落實謝國樑的指示，重視醫療品質做到全面性照護，推動兒童專責醫師制度，並與各局處合作，做好長期照顧並提升品質，落實食安管理及社會安全網。