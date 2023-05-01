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林姿妙施政報告未提成立原住處 議員批「忘了承諾」?
宜蘭縣長林姿妙今天到縣議會進行施政報告，孫湯玉惠議員不滿縣長在報告中隻字未提成立「原住民行政處」之事， 要求說明推動進度；不過，隨後楊弘旻議員說，閩南文化及語言逐漸式微，縣府是不是也應該比照成立閩南行政處。
宜蘭縣政府21個局處，依規定不能再增加，林姿妙到議會進行新會期施政報告時，孫湯玉惠議員批評縣政府隻字未提成立原住民行政處，去年縣府已揭牌並成立原民處的籌備處了，林縣長也曾承諾連任後會積極成立，他們把縣長的誠信放在心裡。
孫湯玉惠說，縣長在111年5月定期會及去年啟用的原住民多功能會館當天都有提到成立原住民行政處，如今縣長似乎忘了所承諾的事情？縣長經常在部落說誠實做人、認真做事，相信妳是說到做到的人，不是欺騙。
據了解，目前縣政府21個局處已經滿了，如果要成立原住民行政處，勢必要裁掉一個局處後才有辦法設立，使得縣府內部考量時陷入兩難。
國民黨縣議員楊弘旻表示，現在閩南語文化及語言越來越不被重視，如果說推動原住民文化就必須成立一個局處，建議縣府也一併考量成立閩南行政處，他最近將在議會提案。
林姿妙表示，縣政府重視原住民文化及權益，所以在她任內成立原住民族多功能會館及蘭陽原創館，她甚至也陪同原住民朋友前往中央努力爭取經費，族群融合很重要，希望能盡快成立原民處。
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