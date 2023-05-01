影／小燕鷗繁殖棲地受工程及流浪犬干擾 荒野協會盼重視

荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會，今上午在卑南溪口說明，日前「海鳥族群調查」，卑南溪口是台東小燕鷗繁殖最大棲地，但防止風飛砂的「水覆蓋」工程，導致小燕鷗繁殖棲地減少，另遊蕩犬貓也干擾小燕鷗等鳥類生態，呼籲各單位重視。

台東縣環保局表示，水覆蓋工程與保育小燕鷗做法，都是為提升環境品質，環保局將和保育團體及相關單位場勘，在小燕鷗繁殖期盡量避開棲地、創造雙贏；農業處也說，將與該區土地管理單位協商，限制民眾餵食流浪犬。

立委劉櫂豪、台東林管處副處長董世良、農業處副處長黃奇明等人，今天都到場了解，小燕鷗繁殖期受影響現況，劉櫂豪支持二單位保育建議，將督促水保局配合燕鷗繁殖季節調整，讓棲地影響降到最低。

荒野保護協會台東分會議題組長蘇雅婷表示，小燕鷗繁殖季已開始，卑南溪口是台東縣最大繁殖地，但防止風飛砂的「水覆蓋」工程，造成小燕鷗繁殖棲地稀缺，建議相關單位進行工程時能保留一部分小燕鷗繁殖地。

她說，不反對水覆蓋工程，但小燕鷗每年4至8月，在台東主要河口平緩沙地、裸露砂礫、卵石群聚繁殖，一般有草沙洲並不適合，如何保留棲地，建議相關單位到場會勘。