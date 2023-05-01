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影／基隆通勤者福音！國道客運9026分流提前上路 一周內試辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）和公路總局長陳文瑞（右）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）和公路總局長陳文瑞（右）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影

基隆大武崙往來台北南港的9026線國道客運，上班時段後段站牌上車一位難求，交通總局同意分A、B線，開放第2家業者營運，但年底才能上路。基隆市長謝國樑和公路總局長陳文瑞今天會商後，決定一周內試辦，方便基隆人上班，並了解分流效果。

公路總局4月7日審議通過開放第2家客運業者，經營9026路線，上班交通尖峰時段9026會分成大武崙線（A線）、長庚醫院線（B線）。

A線從大武崙和萬里交界處起點出發載客，經過武嶺街口後，提早駛上國3前往南港，節省通勤時間。B線從忠聯倉儲站載客，經過長庚醫院後，上國1再接國3開往南港，減少因為客滿，有人上不了車的窘境。

陳文瑞今天上午到基市府拜會謝國樑，雙方討論9026改善方案。基市府交通處陳圳宏簡報依照作業期程，公路總局若在5月中旬公告第2家業者加入，預計6月底審議，加上籌備6個月，年底才能上路。謝、陳會商後，取得以試辦名義提前上路共識。

謝國樑說，政府推任何政策，試辦是很重要的事情，因為政府覺得很好，實際上是不是很方便不知道。9026分流方案如果有機會試辦，不只是現在就讓民眾體驗，也有助於確定這個政策能否幫助乘客。免得花了很多時間推動，等到年底執行時，出現試辦就可釐清的問題，又沒有辦法克服。

公路總局表示，公告後會趕快找到第2家業者，準備好就上路營運。因為目前已有找客運業者協助行駛9026，所以也可以著手試辦分流，讓基隆市民眾更方便，好的方案雙方一起來試辦、來促成。

謝國樑也和陳文瑞談到1573線國道客運，7日1日改由新的業者營運，希望做到無縫接軌，避免班次不穩，出現有人無法上車的狀況。基市府也尋求公路總局更多補助，逐步將現有市公車汰換成電動公車。

基隆市長謝國樑（左三）和公路總局長陳文瑞（右三）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左三）和公路總局長陳文瑞（右三）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）和公路總局長陳文瑞（右二）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）和公路總局長陳文瑞（右二）今天會商9026線國道客運流流方案，達成試辦提前上路的共識。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 國道客運 基隆

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