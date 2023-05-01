快訊

MLB／張育成受傷後哭了 坦言這一傷是時機不好的重挫

不忍了！大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：檢察官羅織入罪

逐條審查原民健康法草案 委員轟3因素恐致法案被冷凍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
蔡美瑤表示，要將校園打造為孩子們喜歡學習的環境。記者卜敏正／攝影
蔡美瑤表示，要將校園打造為孩子們喜歡學習的環境。記者卜敏正／攝影

台東縣府教育處長蔡美瑤今天布達就職，縣長饒慶鈴稱讚她有擔當，有解決問題能力，能做好跨領域整合；蔡美瑤強調「一群人能夠走得遠」，將和校長、老師們共同努力，讓校園成為孩子喜歡學習的環境。

饒慶鈴、教育部學生事務特殊教育司吳林輝、台東市長陳銘風等人，今天都參加蔡美瑤布達就職典禮，許多東中校友、後援團也到場為蔡打氣，期許為台東教育注入新能量。

饒慶鈴表示，前任處長林政宏任職4年多，為台東付出有目共睹、真的做得很好，「做得好為什麼要換？」這是許多人的疑問，但「我們不能用相同的自己，創造不同的未來」，她很開心蔡美瑤願意承接這個重擔，帶領台東教育繼續向前邁進。

饒慶鈴認為，蔡美瑤有擔當，有解決問題的能力，懂得如何和人協調，過去6年不僅在學校，在校園做好老師、學生、家長協調溝通，對外也做許多協助，並做好老師間跨領域整合，期許她以過去治理高中經驗，協助台東國中小。

「一個人跑得快，一群人跑得遠！」蔡美瑤表示，這是一個新領域、也是新挑戰，陪伴和激勵可以找出潛力，潛力可以創造無限更多可能，將以陪伴和激勵，來協助所有得國中小校長、老師，打造學校成為孩子願意學習的環境，給大家最好的支持和陪伴。

台東縣府教育處長蔡美瑤(右)今天布達就職，縣長饒慶鈴(左)稱讚她有擔當，有解決問題的能力。記者卜敏正／攝影
台東縣府教育處長蔡美瑤(右)今天布達就職，縣長饒慶鈴(左)稱讚她有擔當，有解決問題的能力。記者卜敏正／攝影

台東 饒慶鈴 陳銘風

延伸閱讀

台東首座商轉民營地熱發電廠 每日可供900戶用電

再流標心臟都跳出來了！ 池上衛生所9次流標終發包動土

全台最大馬當部落聚會所4月底完工 趕上7月豐年祭

布拉瑞揚舞團移師台北演出 饒慶鈴北上支持

相關新聞

花蓮西瓜凍傷 每頃救助6.2萬

年初氣溫偏低，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期作西瓜凍傷出現寒害，總計約225公頃，縣府向中央爭取農產業天然災害救助，每公頃核定...

台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境

台東縣府教育處長蔡美瑤今天布達就職，縣長饒慶鈴稱讚她有擔當，有解決問題能力，能做好跨領域整合；蔡美瑤強調「一群人能夠走得...

基隆碇內吊橋吊索斷裂封橋 市府5月招標全面更換

基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂，市府去年封橋，以免發生意外。市府工務處表示，吊橋整修工程預計5月上網招標，如果順利...

原民會推動說族語 獎勵天主堂與教會用族語講道

許多原住民周日會上教會、天主堂聚會，原民會鼓勵用族語證道、讀經與唱詩歌，以推動族語發展，將於7月起執行教會推行族語獎勵計...

疫情解封礁溪新飯店走特色風 吸引網美熱拍

疫情解封，宜蘭礁溪旅宿業掀起旅遊潮，尤其新飯店外觀就是一座超美作品，其中綠竹圍意象的「了了礁溪」與新開幕的「風華渡假酒店...

基市出新書「基發創意 玩美學習」 展現公幼學習區特色

基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。市長謝國樑說，將為幼童打造更完善學習和玩耍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦