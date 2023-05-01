聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境
台東縣府教育處長蔡美瑤今天布達就職，縣長饒慶鈴稱讚她有擔當，有解決問題能力，能做好跨領域整合；蔡美瑤強調「一群人能夠走得遠」，將和校長、老師們共同努力，讓校園成為孩子喜歡學習的環境。
饒慶鈴、教育部學生事務特殊教育司吳林輝、台東市長陳銘風等人，今天都參加蔡美瑤布達就職典禮，許多東中校友、後援團也到場為蔡打氣，期許為台東教育注入新能量。
饒慶鈴表示，前任處長林政宏任職4年多，為台東付出有目共睹、真的做得很好，「做得好為什麼要換？」這是許多人的疑問，但「我們不能用相同的自己，創造不同的未來」，她很開心蔡美瑤願意承接這個重擔，帶領台東教育繼續向前邁進。
饒慶鈴認為，蔡美瑤有擔當，有解決問題的能力，懂得如何和人協調，過去6年不僅在學校，在校園做好老師、學生、家長協調溝通，對外也做許多協助，並做好老師間跨領域整合，期許她以過去治理高中經驗，協助台東國中小。
「一個人跑得快，一群人跑得遠！」蔡美瑤表示，這是一個新領域、也是新挑戰，陪伴和激勵可以找出潛力，潛力可以創造無限更多可能，將以陪伴和激勵，來協助所有得國中小校長、老師，打造學校成為孩子願意學習的環境，給大家最好的支持和陪伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言