台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境

台東縣府教育處長蔡美瑤今天布達就職，縣長饒慶鈴稱讚她有擔當，有解決問題能力，能做好跨領域整合；蔡美瑤強調「一群人能夠走得遠」，將和校長、老師們共同努力，讓校園成為孩子喜歡學習的環境。

饒慶鈴、教育部學生事務特殊教育司吳林輝、台東市長陳銘風等人，今天都參加蔡美瑤布達就職典禮，許多東中校友、後援團也到場為蔡打氣，期許為台東教育注入新能量。

饒慶鈴表示，前任處長林政宏任職4年多，為台東付出有目共睹、真的做得很好，「做得好為什麼要換？」這是許多人的疑問，但「我們不能用相同的自己，創造不同的未來」，她很開心蔡美瑤願意承接這個重擔，帶領台東教育繼續向前邁進。

饒慶鈴認為，蔡美瑤有擔當，有解決問題的能力，懂得如何和人協調，過去6年不僅在學校，在校園做好老師、學生、家長協調溝通，對外也做許多協助，並做好老師間跨領域整合，期許她以過去治理高中經驗，協助台東國中小。