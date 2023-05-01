花蓮西瓜凍傷 每頃救助6.2萬

年初氣溫偏低，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期作西瓜凍傷出現寒害，總計約225公頃，縣府向中央爭取農產業天然災害救助，每公頃核定救助6.2萬元，壽豐受災瓜農申請期限至5月8日，鳳林5月1日。

鳳榮地區西瓜田面積有400公頃，鳳林西瓜曾獲選為國宴餐會水果，被稱為「總統瓜」；壽豐西瓜田約500公頃，以「果艷」西瓜為主，不過今年1月出現寒流，3、4月花蓮持續降雨，兩地西瓜均有受損情形。壽豐受害面積約90公頃，鳳林135公頃，

農業處長陳淑雯表示，壽豐鄉與鳳林鎮一期作西瓜都出現主蔓生育變緩、正常節位著果不良等遲發性受災情況，經縣府農業處勘災小組現勘評估，兩地損害程度均為20%，已達現金救助啟動標準。

陳淑雯說，農友申請現金救助時，須檢具相關文件至所在地公所辦理，救助對象為實際從事農作生產的自然人，申報項目損失率達20%；短期作農產品於同產季救助以1次為限。

縣長徐榛蔚提醒，氣候異常，農友若發現農作受天然災害影響生長異常，請向當地公所通報，確認受災情形。另請各公所注意時令作物生長情況，有疑似天然災害導致損害，盡速通報。