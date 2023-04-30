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基隆碇內吊橋吊索斷裂封橋 市府5月招標全面更換

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供
基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供

基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂，市府去年封橋，以免發生意外。市府工務處表示，吊橋整修工程預計5月上網招標，如果順利發包，預計今年底就可全面更換吊索，確保安全後開放通行。

10多年前興建的碇內吊橋，跨越基隆河連通兩岸河濱步道，長度近100公尺，成為民眾散步遊憩的路線。去年10月因有1條垂直吊索斷裂，工務處委外評估有立即危險，擔心發生吊索斷裂導致斷橋，立即封橋禁止通行。

工務處表示，碇內吊橋整修工程規劃設計已經完成，除了全面更換垂直吊索，也會整修針對吊橋損壞部分。工程預計5月上網招標，經費約新台幣450萬元。

中央規定橋梁須2年檢測一次，若有特殊情形可縮短檢測周期。工務處已將轄管的196座車行橋、35座人行橋，合計231座橋梁分成A、B兩組，分奇數年和偶數年各別檢測。重要橋梁如千祥橋、實踐橋、百福橋、七賢橋和暖江橋，則是每年檢測，今年的檢測報告12月出爐。

工務處指出，市區跨越旭川河的忠二橋、忠三橋和仁愛橋，長年受到海風侵蝕，鋼筋裸露且保護層已脫落，經測測有立即危險，才啟動重建工程。忠二橋、忠三橋已改建完成，仁愛橋改建工程目前正在施工，預計明年農曆年前完工。

基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供
基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供
基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供
基隆市暖暖區碇內吊橋因有1條吊索斷裂封橋，市府預計5月上網招標整修，全面更換吊索。圖／基市府工務處提供

吊橋 基隆

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