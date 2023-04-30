疫情解封礁溪新飯店走特色風 吸引網美熱拍
疫情解封，宜蘭礁溪旅宿業掀起旅遊潮，尤其新飯店外觀就是一座超美作品，其中綠竹圍意象的「了了礁溪」與新開幕的「風華渡假酒店礁溪館」白色線條建築，兩棟美體結構相距100公尺，一綠一白，不但是網美拍照熱點，客房規劃陳設與美食設計都是吸引旅人入住的因素之一。
了了礁溪的外觀以炭化過「竹片罩」搭建而成，此一發想來自於蘭陽平原的傳統竹圍，一樓餐廳洞穴造型，神秘幽靜，全棟僅31間客房，以自然地景命名如森林、大地、溪流、平原、山丘、微風、日出等，森林房面對公園草原，微風房可在露台感受微風吹拂，日出房遠眺龜山島日出美景。
建築、藝廊、美食融入在地元素，交織成獨特體驗，了了礁溪開幕至今一直是網路熱門話題，最近迎接母親節推出優惠，5月份四個週末，子女與母親同行入住，母親住房當日折扣後的半價優惠；母親節當周5月12日至14日安排手做花藝，精緻手工花束獻給媽媽。
距離了了礁溪不遠的「風華渡假酒店礁溪館」是嘉楠集團跨足東台灣的首間飯店，今天開幕，包括行政院副院長鄭文燦及雲林縣長張麗善等人都前來剪綵，該飯店耗時6年斥資15億打造，外觀是白色不對稱線條的當代建築風格，相當吸睛，線條延伸代表傳承，更是嘉楠集團從南到北的版圖延伸。
集團總裁陳和春表示，嘉楠集團一步一腳印，從食品起家，做到飯店與建築，秉持著「自己敢呷敢住、喜歡，才可以推薦給客人」，延伸到每一個企業體。
試營運64間客房，每房半露天泡湯池，搭配捲簾半遮，欣賞自然景色；戶外大眾泡湯池仿照冰島的藍湖吧，享受獨特飲品，美食主打嘉楠集團旗下的老丸家極致鍋物與高級鐵板燒。試營運住宿送晚餐，入住「三辰閣」含和風廳晨光早餐及老丸家極致鍋物，平日入住再加碼贈送龍蝦。
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