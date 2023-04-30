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基市出新書「基發創意 玩美學習」 展現公幼學習區特色

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右一）今到仁愛國小出席幼教課程新書發表會，並體驗特色學習區課程。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右一）今到仁愛國小出席幼教課程新書發表會，並體驗特色學習區課程。圖／基市府提供

基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。市長謝國樑說，將為幼童打造更完善學習和玩耍的空間。

基隆新教育處表示，112學年度公立幼兒園及非營利幼兒園正在招生，5月6、7日辦理登記抽籤。這場活動不僅讓家長們更加認識基隆公幼教育理念，接觸老師們設計的特色課程，也更加明白在遊戲中學習重要性，希望達成家長放心、幼兒開心的學前教育環境。

幼教課程新書發表會暨親子課程體驗今早在仁愛國小舉辦，教育處集結往年獲獎及特色課程，發表「基發創意玩美學習──12個基隆市幼兒於學習區課程案例」新書。現場邀15所公幼設立特色學習區課程，除發小禮物給體驗的幼兒，並提供教具及體能器材供幼兒使用。

謝國樑出席活動並和現場親子一同體驗，他說，市府重視幼兒園課程，還規畫在七區成立「室內兒童樂園」，其中信義區已經開幕，七堵區下月完成，期待帶給全市幼兒更完善學習和玩耍的空間。

台北市立大學幼兒教育學系副教授林佩蓉表示，基隆幼兒教育的課程持續進步，幼兒園學習風貌以「幼兒」角度出發，學習區課程結合孩子生活經驗。「基發創意玩美學習」新書發表，充分展現基隆幼兒園的活力與創意，呈現教師執行課程歷程與多元樣貌。

活動現場設置的學習區涵蓋「藝術創作」、「數學」、「組合建構」及「大肌肉遊戲」等學習環境，讓幼兒在愉快情境中培養創造力、思考力及發揮想像能力的機會。例如種植區提供親子種植、照顧菜苗體驗；烹飪區讓親子一同包水餃，希望家長了解公幼教育理念。

基隆市長謝國樑（右一）今到仁愛國小出席幼教課程新書發表會時，與體驗特色學習區課程的幼兒互動。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右一）今到仁愛國小出席幼教課程新書發表會時，與體驗特色學習區課程的幼兒互動。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天在仁愛國小舉辦幼教課程新書發表會，並設特色學習區課程讓親子體驗。圖／基市府提供

基隆 親子 幼兒園

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