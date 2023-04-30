花蓮壽豐、鳳林西瓜寒害凍傷 每公頃救助6.2萬元

今年初氣溫偏低，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期西瓜出現寒害凍傷，花蓮縣政府農業處現勘，壽豐受害面積約90公頃，鳳林受害面積多達135公頃，均達現金救助啟動標準。經向中央爭取後，每公頃救助額度為6.2萬元，壽豐受災瓜農申請救助期限至5月8日，鳳林則是5月1日。

鳳榮地區西瓜田面積有400公頃，鳳林產出的西瓜曾獲選為國宴餐會的水果，被稱為「總統瓜」；壽豐西瓜田面積約500公頃，以「果艷」西瓜為主，不過今年1月出現寒流，3、4月花蓮持續降雨，兩地西瓜均有受損情形。

農業處長陳淑雯表示，壽豐鄉與鳳林鎮一期作西瓜都出現主蔓生育變緩、正常節位著果不良等遲發性受災情況，經縣府農業處勘災小組現勘評估，兩地損害程度均為20％，已達現金救助啟動標準。

陳淑雯說，農友申請現金救助時，請依農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應為實際從事農作生產的自然人，申報項目損失率達20％；短期作農產品於同產季，救助以一次為限。若符合申請救助條件的受損瓜農，可赴土地所在鄉鎮公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。