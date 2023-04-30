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宜蘭綠博永續生態場域好吃好玩 綠意餐廳讓人吃出感動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
綠意餐廳的餐盒有兩種主食、三種主菜及10幾種友善有機栽種的青菜組合而成，另外也有單點食物。記者戴永華／攝影
綠意餐廳的餐盒有兩種主食、三種主菜及10幾種友善有機栽種的青菜組合而成，另外也有單點食物。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會打造一座生態永續的教育場域，最近幾年的永續主題愈來愈明確，很多人覺得今年的綠博很好玩，尤其讓人感動的是，綠意餐廳提供守護生態棲地的友善食材，每份餐食的背後都有故事，讓消費也能成為保護生態的力量。

屏東因為友善栽種紅豆，讓老鷹回鄉，所以有了老鷹紅豆；台南官田守護菱角、成功復育水雉鳥，於是有「官田菱雉菱」，諸如此類為了守護生態下所孕育出來的食材，背後是農民努力與消費端的支持，才能成就一個永續生態的故事。

各縣市很多大型活動充斥小攤高油鹽食物，綠博既然是傳達永續生能的教育觀念，今年特別打造一座「綠意餐廳」，委由知名烹飪老師陳韻如指導，供應便當餐盒有兩種主食白米飯及油飯、三種主菜包括宜蘭在地鴨賞、友善方式飼養的雞肉、白帶魚及10幾種友善有機青菜組合而成，非常豐富，成本頗高，但綠博為了推廣，兩款餐盒佛心價只賣100元與160元。

宜蘭綠博表示，雖然沒有令人滿意的出餐速度，但大家可以在綠意餐廳吃到友善土地的健康食材，例如主食白米飯來自創造鳥類棲地的田董米、友善環境的青松米和宜蘭嚴選米；菱角是來自台南的「官田菱雉菱」。

舉例來說，生菜沙拉的蔬菜、櫻桃蘿蔔來自海拔高度約470公尺雙連埤，此地過去以慣行農法為主，但在返鄉青農的努力下，逐漸改以友善農法耕種，不施灑農藥與化肥，每一口都是鮮美的原味；小番茄是壯圍農民以健壯、不易染病的茄子為根，再嫁接番茄培育而成，不用農藥，並以過期羊奶和益生菌調製成養份、熊蜂授粉。

茶品原料來自獲得綠色保育標章和有機認證的正福茶園；用來調味氣泡水的果醬以在地友善生產的金柑、芭樂、桑椹、蜂蜜製成；以宜蘭米互惠交易而來的咖啡，產自友邦巴布亞紐幾內亞，以原始農法在雨林中栽種。

曾有遊客反映餐廳所供應的水果氣泡水不夠甜，這是因為遵循綠食宣言中的減少添加物使用，品嘗友善食材的原味，如果喜歡甜一點，餐廳調味區備有果糖可自行添加。

綠博強調，在極端氣候下，升溫、缺水和新型態的病蟲害，對原本就靠天吃飯的農業形成更多挑戰，堅持有機、友善的農耕方式更是不易，綠博努力要將這些守護土地的農產品賣出去，也邀請所有來綠博的民眾共同守護這群如傻子般的農地英雄。

老師帶著孩子進入綠意餐廳後，進行導覽解說，讓保護生態的概念從小向小紮根。圖／綠博提供
老師帶著孩子進入綠意餐廳後，進行導覽解說，讓保護生態的概念從小向小紮根。圖／綠博提供
三種主菜及10幾種友善有機栽種的青菜，豐富的餐盒吃出原味，讓消費也能成為保護生態的力量。記者戴永華／攝影
三種主菜及10幾種友善有機栽種的青菜，豐富的餐盒吃出原味，讓消費也能成為保護生態的力量。記者戴永華／攝影
小學生食用的百元便當餐盒，可以提早在3天前上官網預訂。記者戴永華／攝影
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綠意餐廳的果醬之一紅心芭樂。圖／綠博提供
綠意餐廳的果醬之一紅心芭樂。圖／綠博提供
宜蘭雙連埤友善農法栽種的蔬果，每一口都是鮮美原味。圖／綠博提供
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餐廳 宜蘭 農民

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