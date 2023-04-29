花蓮部落大學開課 不分身分別都可免費報名

花蓮原住民族部落大學在縣內13鄉鎮市開設40門原民特色課程，不限身分別，免費開放給民眾報名，今年增開將傳統食材、香料製成香水的香氛課程，春季課程即日起開放報名。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod ）今天出席花蓮原住民族部落大學開學典禮，他接受媒體聯訪指出，花蓮成立原住民族部落大學21年，是全國15所部落大學中最早成立的。

夷將．拔路兒說，原民會與教育部共同分攤部落大學學費，今年15所大學共補助新台幣6000萬，其中花蓮補助近500萬元，希望透過部落大學讓原住民有機會進修，無論在語言教學、文化、生態等方面，近年也增加數位課程，讓民眾學會在網路取得更多資訊。

部落大學執行秘書徐采瑤接受媒體聯訪指出，基本40門課程包含語言課程、原民工藝等原民文化課程，也因應山海環境推出相對應特色課程，例如靠海的豐濱鄉會有海洋課程、秀林鄉會有山林知識課程，由部落提出開課需求，每堂課約3到6小時。

徐采瑤說，部落大學每年約有2000多人報名，目前春季5月以後的春季課程還有名額，有興趣的民眾可至「花蓮縣原住民族部落大學」臉書粉絲團報名。