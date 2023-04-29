58廠商2200職缺8成3萬元以上 基隆首場大型就業博覽會

勞動部勞動力發展署北分署今天在基隆體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，58家廠商釋出超過2200個職缺。勞動部次長陳明仁說，疫情解封後百業復甦，各行業都面臨人才缺口，今天近8成職缺薪資達3萬元以上。

常務次長陳明仁指出，疫情解封後百業復甦，各行業都面臨人才缺口，勞動部自今年4月到9月會在全國辦理五場大型就業博覽會，今天是第一場，是民眾求職、轉換工作的好時機。

陳明仁說，今天就博會邀集58家廠商，提供2200多個工作機會，其中近8成職缺薪資達3萬元以上，專業技術或管理職的中高階職缺占4成。今天求才的領域包括科技業、餐飲、倉儲運輸及製造業，都急需人才補足缺工。

今天求才企業包括聯興國際物流、頎邦科技、廣運機械工程及元晶太陽能科技等，其中元晶太陽能科技和台灣迪卡儂都開出60K高薪徵工程師、維修技師、儲備主管等人才；此外，為滿足基隆地區民眾跨區工作需求，就博會中鄰近大台北區的工作機會高達1500個，提供求職民眾多元選擇。

就博會還設置專區，「職涯Say YES （迺夜市）」專區以趣味遊戲的方式，協助求職者瞭解自身人格特質，同時介紹青年職涯中心所提供的服務；「愛吼哩（IOT）瘋創客」專區展示創客基地推廣「物聯網」的技術應用，提供「環保永續造型藍牙音箱」及 「IOT智能炫彩手機架」兩款體驗套件，讓民眾藉由DIY實作。

今天求職民眾相當多，媒合率也不錯，一名失業半年多的人說，疫情後工作比較好找，選擇變多了。