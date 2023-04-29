壯圍抽水站核心機組完成 宜蘭汛期防災再添生力軍

宜蘭即將進入5到11月的汛期，縣府投入46台大型移動式抽水機，並陸續完成下水道清淤、土石流疏散演練等；縣長林姿妙今早視察動工2年多的壯圍抽水站，4組核心機組已經完成，可以立即投入防汛工作，目前尚餘周邊道路與建物等工程，預計下月竣工。

縣府水利資源處指出，壯圍抽水站緊鄰宜蘭河，是縣內第2座大型抽水站，總抽水量每秒18立方公尺僅次於阿里史抽水站25立方公尺，抽水站對岸再開通3條雨水下水道幹線、長1230公尺的分洪道，預計將保護4300位居民和144.7公頃都市計畫地。

水資處表示，由於壯圍都市計畫區地處低窪，市區排水功能受限，100年起規畫相關排水計畫，109年12月抽水站動工，抽水站、分洪道等總工程金額3億3550萬元，內政部核定補助2億4千萬餘元，餘下縣府自籌，原本希望能加速期程，今年3月就投入使用，如今雖未能提前，也是如期完工。

縣議員陳福山建議，排水口正對宜蘭河，抽水量大時排出的水可能衝過河道，波及對岸的田地，應做好保護措施；水資處回應，會在對岸設置消波塊，沿排水口往上游5到10公尺、下游20公尺，長約30公尺，保護對岸與堤腳。