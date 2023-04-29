快訊

怒了！好市多賣「A肝莓」遲不交銷售清單 高雄衛生局先罰30萬、後續最高可罰至2億

食物驗出A肝病毒殘留 教授曝可能汙染源平時這樣預防

台鐵莒光號開車前窗戶鬆脫 司機員慘遭砸傷

女童英文超流利被企鵝妹大讚 她學英文8年兩原因學好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
企鵝妹昨晚到基隆遇到8歲小女童晴晴（左），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，媽媽是蔡宛儒（右）。記者游明煌／攝影
企鵝妹昨晚到基隆遇到8歲小女童晴晴（左），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，媽媽是蔡宛儒（右）。記者游明煌／攝影

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，昨晚她到基隆遇到8歲小女童晴晴，用英文西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。晴晴今天出面受訪說，因為愛看英文小說閱讀並和外國人聊天，是她英文流利的兩個原因。

企鵝妹昨晚到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。她遇到一名8歲小女童，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，留言「是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的」。

本報找到小女童，她的英文相當厲害，也屢屢在全國比賽中得名，有超強背景，去年疫情嚴重時，她自己看快篩劑的英文說明書，全程說英文示範戳鼻子拍成影片上傳網路，引發熱議。小小年紀，也在去年7歲時登上嘉明湖，女童母親是衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒。

晴晴說，「我有跟企鵝妹聊英文，還送她小禮物和拍照」，昨天用英文問她去哪裡，企鵝妹說要先去飯店，再去基隆廟口夜市吃東西。

被問到英文為什麼這麼好？晴晴表示，她有上英文、西班牙文的線上課程，「英文學了8年，我現在8歲」，很喜歡讀英文小說，剛看完哈利波特英文版三集，她很喜歡和外國人聊天，可以學好英文。

蔡宛儒則說，昨天因為是她父親生日，吃完飯後散步逛街走一走，沒想到剛好看到有一群人圍著一個女生，原來是最近很紅的企鵝妹，十分的驚喜。

蔡宛儒表示，因為之前有單車環島、跑馬拉松，也和小女兒爬百岳，對她背那麼重徒步環島很不容易，因此和女兒過去跟企鵝妹加油，發現她非常親民，很多民眾找她合照，很厲害，背著行囊徒步探索陌生的環境很了不起，是小朋友很好的榜樣，因此女兒就跟她說英文。

為何晴晴英文會這麼好？蔡宛儒說，就是小朋友自己很愛閱讀，網友以為她們是國外長大的，其實不是，她們都是土生土長的台灣人，在家裡也都是說中文，但愛閱讀的小孩對英文幫助很大，也會有很大的成長。

蔡宛儒指出，閱讀練就晴晴強大的英文能力，常在全國比賽中奪冠，很有興趣，也曾學爵士鼓獲得全國比賽冠軍，還被邀請去當街頭藝人表演。因為常常去外國旅行，都是由女兒去跟人家聊天，西班牙文也講得很流利，還曾被西班牙人以為是當地人。她喜歡跟外國人聊天，是學英文很好的機會。

南韓知名實況主「企鵝妹」昨晚到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。記者游明煌／攝影
南韓知名實況主「企鵝妹」昨晚到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。記者游明煌／攝影
企鵝妹昨晚到基隆遇到8歲小女童晴晴，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。記者游明煌／攝影
企鵝妹昨晚到基隆遇到8歲小女童晴晴，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。記者游明煌／攝影

英文 企鵝 西班牙

延伸閱讀

基隆定置漁場三代目正濱漁港店！限定墨魚拉麵和魚刺人牛軋糖雞蛋糕同步登場

獨／企鵝妹遇8歲女童英文對答如流網驚 女童超強背景曝光

皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍 串連北海岸及基隆旅遊

影／企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市 品嘗多樣美食說好吃

相關新聞

獨／企鵝妹遇8歲女童英文對答如流網驚 女童超強背景曝光

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，昨晚她到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。遇到一名8歲...

女童英文超流利被企鵝妹大讚 她學英文8年兩原因學好

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，昨晚她到基隆遇到8歲小女童晴晴，用英文和西班牙文和她對答...

壯圍抽水站核心機組完成 宜蘭汛期防災再添生力軍

宜蘭即將進入5到11月的汛期，縣府投入46台大型移動式抽水機，並陸續完成下水道清淤、土石流疏散演練等；縣長林姿妙今早視察...

影／西班牙帥哥教練台東成立帆船學校：台灣人應該更愛海

西班牙籍帆船教練小飛來台8年，在台東成立帆船學校，指導近千人製作帆船，他認為台灣四面環海，海洋教育、水域管理應更開放，期...

台東取締違規廣告 改善62%

街道上各類設施常見被隨意張貼或懸掛廣告物，影響市容觀瞻，台東縣環保局為杜絕「環境殺手」，2020年起主動出擊，派員在街頭...

基捷分攤額爭議 誤汐東線進度？

基隆捷運第三場公聽會昨在新北市汐止區公所舉行，地方擔心基隆捷運分攤額爭議，恐延誤汐東線進度，建議汐東線和基隆捷運應脫鉤。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦