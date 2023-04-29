女童英文超流利被企鵝妹大讚 她學英文8年兩原因學好

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，昨晚她到基隆遇到8歲小女童晴晴，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。晴晴今天出面受訪說，因為愛看英文小說閱讀並和外國人聊天，是她英文流利的兩個原因。

企鵝妹昨晚到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。她遇到一名8歲小女童，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，留言「是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的」。

本報找到小女童，她的英文相當厲害，也屢屢在全國比賽中得名，有超強背景，去年疫情嚴重時，她自己看快篩劑的英文說明書，全程說英文示範戳鼻子拍成影片上傳網路，引發熱議。小小年紀，也在去年7歲時登上嘉明湖，女童母親是衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒。

晴晴說，「我有跟企鵝妹聊英文，還送她小禮物和拍照」，昨天用英文問她去哪裡，企鵝妹說要先去飯店，再去基隆廟口夜市吃東西。

被問到英文為什麼這麼好？晴晴表示，她有上英文、西班牙文的線上課程，「英文學了8年，我現在8歲」，很喜歡讀英文小說，剛看完哈利波特英文版三集，她很喜歡和外國人聊天，可以學好英文。

蔡宛儒則說，昨天因為是她父親生日，吃完飯後散步逛街走一走，沒想到剛好看到有一群人圍著一個女生，原來是最近很紅的企鵝妹，十分的驚喜。

蔡宛儒表示，因為之前有單車環島、跑馬拉松，也和小女兒爬百岳，對她背那麼重徒步環島很不容易，因此和女兒過去跟企鵝妹加油，發現她非常親民，很多民眾找她合照，很厲害，背著行囊徒步探索陌生的環境很了不起，是小朋友很好的榜樣，因此女兒就跟她說英文。

為何晴晴英文會這麼好？蔡宛儒說，就是小朋友自己很愛閱讀，網友以為她們是國外長大的，其實不是，她們都是土生土長的台灣人，在家裡也都是說中文，但愛閱讀的小孩對英文幫助很大，也會有很大的成長。