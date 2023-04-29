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影／西班牙帥哥教練台東成立帆船學校：台灣人應該更愛海
西班牙籍帆船教練小飛來台8年，在台東成立帆船學校，指導近千人製作帆船，他認為台灣四面環海，海洋教育、水域管理應更開放，期透過參與水上活動、擁抱大自然，讓更多人愛上水域運動，培養更多水上運動好手。
台東市體育會帆船委員會等單位，舉辦第2屆帆船錦標賽，今起2天台東活水湖揚帆開賽，除樂觀型帆船、雷射帆船等5種船型帆船賽事，還有支架舟單人舟和家庭舟接力賽，致力推動這次賽事的小飛，也帶著小選手們整備帆船參賽。
33歲的小飛本名 Federico D.，過去曾是帆船選手，曾走訪世界各國擔任帆船教練，8年前到台東、愛上這片藍色大海，除在都蘭開設咖啡館，2018年也開辦帆船學校，指導更多人學習製作帆船、學習風帆船，推動水域活動。
小飛說，台東活水湖是很棒、且安全的水域，在這裡辦帆船比賽，不僅是對選手日常訓練成果驗收，也要讓更多人認識帆船等水域活動，像今年除帆船賽，還有支架大洋洲賽事，以及製作帆船方法展示。
小飛指出，台灣人對水域觀念較封閉、保守，很多人都認為下水有危險，但台灣四周環海，很多人都住海邊，對於海洋應該更熱愛、認識，另像在活水湖辦活動，行政流程應更簡便，期許透過辦這些水上活動，讓更多人愛上海洋，台灣水上運動選手能力也會不斷提升。
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