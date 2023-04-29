獨／企鵝妹遇8歲女童英文對答如流網驚 女童超強背景曝光

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，昨晚她到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。遇到一名8歲小女童，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，留言「是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的」。本報找到小女童，她的英文真的是嚇嚇叫，屢在全國比賽中得名，大有來頭。

企鵝妹徒步環台，連日來在東北角九份、猴硐等地，昨天晚間她走到美食聞名的基隆廟口夜市，民眾大喊「Welcome to Keelung」，她說，「很高興到基隆」，她衝夜市吃了一口吃香腸等多種美食，還到愛四路海鮮餐廳品嘗馬糞海膽等海鮮，由於走太多路，快累趴了，逛完夜市後還去一家按摩店按摩。

一名媽媽帶著小女兒經過，母女上前和她合照，企鵝妹和小女童對答如流，讓一旁民眾都看得傻眼，直呼小女童英文好棒。

直播時網友看到也驚呆，有網友在PTT問卦，「現在企鵝遇到的小女生英文屌打八卦版吧」，這小女生英文也太猛吧，跟企鵝妹對答如流，英文程度應該屌打八卦版鄉民吧？我五歲大概連中文都學不好了，更何況是英文，國家未來的棟材啊。

小妹妹超強對話引網友留言熱議，「可能是23歲了」、「還會西班牙文」、「妹妹超猛，開到現在沒人比她強」。

本報找到這名小女童，原來她的媽媽就是衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒，蔡宛儒說，基隆真的好小，正好在市區遇到企鵝妹，她本人很美很親民，企鵝妹還稱讚小女童「晴晴英文比我好耶！，竟然會西班牙文」，還看到有網友說是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的。

晴晴小小年紀英文嚇嚇叫，經常在全國英文、中文比賽得冠，還拿過爵士鼓冠軍。現在除了說著一口流利的英文，連西班牙文都已經是可以跟外國人聊天的程度了，之前在餐廳，還意外搭訕到一個西班牙有兩百萬訂閱的網紅。她還是小小工程師，發表影片帶著大家一窺現在最夯的程式語言Python跟ChatGPT 如何結合在一起。

去年全台各地確診個案不斷創新高，居隔人數激增，很多學校、幼兒園也都停課，晴晴因停課在家，她自己看英文說明書，全程說英文動作戳鼻子，進行快篩示範操作，影片上傳YouTube引起熱議。