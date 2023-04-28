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影／企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市 品嘗多樣美食說好吃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，民眾搶合照，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影
企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，民眾搶合照，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影

南韓知名實況主「企鵝妹」進行徒步環台之旅，全程透過直播和粉絲互動，連日來在東北角九份、猴狪等地，今天晚間她走到美食聞名的基隆廟口夜市，民眾大喊「Welcome to Keelung」，她用生澀的中文說，「很高興到基隆」，她先找飯店先休息後，衝夜市吃了一口吃香腸等多種美食。

韓國Twitch實況主，暱稱「企鵝妹」的柳允進挑戰30天徒步環台，25日走到東北角貢寮卯澳路段時報案，但她向警方說遭男子跟蹤，「這傢伙已經跟著我4個小時」。警員盤查身分時，陳男涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌送辦。

一名網友26日在PTT發文，提到企鵝妹身上背著重達15公斤的裝備，4天下來就走了超過100公里，而且本身還不是經過訓練的運動員。原PO佩服直呼，「仔細想想真扯，企鵝妹這體力應該贏台灣至少一半以上男生了吧？」

連日來企鵝妹在東北角九份、猴狪等地受到當地民眾歡迎，爭相合影，體驗九份山城之美。今天她走到基隆，白天在潮境公園、正濱漁港等地，晚間7點多從義二路一直走到基隆廟口夜市。

沿途有不少粉絲搶著跟合拍，還有人要簽名，她很親切，來者不拒，有人問她背的東西會不會太重？還有小朋友說「姐姐好美又親切」、「妳是韓國人嗎」。

企鵝妹經過人聲鼎沸的基隆廟口夜市，一攤一攤的美食，但她經過時沒有下停下腳步享受美食，直接到夜市旁一家飯店休息，把鞋子脫了躺在床上，並出示今天走的跡跡地圖，直喊累。

到了晚上8點半，她休息半小時後，從飯店走出來去夜市品嘗美食，點了知名一口吃香腸、肉羹湯等，吸引不少民眾搶拍及合照，她說好吃，也到處去逛夜市，所到之處不少民眾搶著合影，直說她環台很厲害。

企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影
企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影
企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影
企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市，品嘗多樣美食說好吃。記者游明煌／攝影

夜市 企鵝 基隆

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